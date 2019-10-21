Balık burcu yorumları 22 Ekim 2019 salı (günlük burç yorumları)

Balık burcunun ve yükselen Balığın 22 Ekim 2019 salı günü yorumları merak ediliyor. Astrolojiye ilgi duyanlar günlük burç yorumlarını düzenli takip ediyor. Aşk, sağlık ve para gibi konularda ne gibi değişimler yaşanacağı merak ediliyor. Günlük burç yorumlarında Balık burcu ve yükselen Balığın 22 Ekim 2019 salı yorumlarını Astrolog Ceylin Çelebi yazdı.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIK 22 EKİM 2019 SALI GÜNÜ

Evcil hayvanların ile ilgili sağlık sorunlarıyla uğraşman gerekebilir. Onun senin ilgi ve şefkatine ihtiyacın olduğunu biliyorsun ve bugün ona karşı cömert davranacaksın. Çalışma ortamındaki çocuksu tavırlarınla etrafınızdakilerinde moralini yükselteceksin. Bugün kendi sağlığına da maksimum özen göstermelisin. Ay son dördün fazında ilerliyor, çalışma ortamındaki bir süredir bekleyen konuların neticelenmesi söz konusu.

Astrolog Ceylin Çelebi

ceylincelebi@gmail.com

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