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  3. Cildinizi 5 adımda bahar mevsimine hazırlayın

Cildinizi 5 adımda bahar mevsimine hazırlayın

Cildinizi 5 adımda bahar mevsimine hazırlayın

Cilt bakımında en önemli detay düzenli bakımdır. Mevsim geçişlerinde yıpranan ciltler, sonrasında kalıcı lekelerle baş etmek zorunda kalıyor. İşte cildinizi bahar mevsimine hazırlayan bakım önerileri…

Cildiniz bahar mevsimine hazır mı? Cildinizi her zaman güzel tutmak istiyorsanız mevsim geçişlerinde bakım rutinlerini atlamayın. İşte cildinizi yenileyen ipuçları…

Günlük cilt bakımınızı aksatmadan derinlemesine temizleyin

Kuruyan ciltten ve renk eşitsizliğinden kurtulun. Nemlendirici kullanın

Güneş lekelerine karşı erken önlem alın

Sivilcelerden kurtulun

Güneş kremlerinizi ve bakım ürünlerinizi yenileyin.


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