Cildinizi 5 adımda bahar mevsimine hazırlayın
Cilt bakımında en önemli detay düzenli bakımdır. Mevsim geçişlerinde yıpranan ciltler, sonrasında kalıcı lekelerle baş etmek zorunda kalıyor. İşte cildinizi bahar mevsimine hazırlayan bakım önerileri…
Cildiniz bahar mevsimine hazır mı? Cildinizi her zaman güzel tutmak istiyorsanız mevsim geçişlerinde bakım rutinlerini atlamayın. İşte cildinizi yenileyen ipuçları…
Günlük cilt bakımınızı aksatmadan derinlemesine temizleyin
Kuruyan ciltten ve renk eşitsizliğinden kurtulun. Nemlendirici kullanın
Güneş lekelerine karşı erken önlem alın
Güneş kremlerinizi ve bakım ürünlerinizi yenileyin.