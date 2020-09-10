10 Eylül 2020 Perşembe 16:27 | Son Güncelleme:
Bağışıklık için günde 3 porsiyon yetiyor! Bağışıklığı güçlendiren besinler
Kuru baklagiller, et ve yumurta bağışıklığı güçlendirmede önemli bir rol oynuyor. Peki, hangisini ne kadar tüketeceğiz? Yetişkin bir kimsenin bu ürünlerden günde 2-3 porsiyon tüketmesi gerektiğini belirten uzmanlar, bağışıklığı güçlendiren besinleri anlattı.
Sağlıklı beslenmek pandemi döneminde bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde büyük bir paya sahip. Uzmanlar, bağışıklık sisteminin güçlü tutulması için yetişkinler, gençler, hamileler, yaşlılar veya hastalar için sağlıklı beslenme önerilerini anlattı.
İHA'ya açıklamalarda bulunan Gıda Mühendisi Ece Duru, sağlıklı beslenme önerilerini şu şekilde sıraladı:
“Yetişkin bir kimse kuru baklagiller, et, yumurta grubundan günde 2-3 porsiyon tüketebilir. Bu gruptaki besinler birbiri yerine geçebilen, gerektiğinde birbirini tamamlayan yiyeceklerdir. Büyüme çağında olanlar ile gebe ve emziren kadınlar, alınması gereken günlük porsiyon miktarından, 1 porsiyon tüketebilir. Bu şekilde özel durumları nedeniyle artan enerji ve besin ögeleri ihtiyacı karşılanmış olur. İyi bir bitkisel protein kaynağı olan kuru baklagil, yumurta ve balık tüketerek protein ihtiyacı karşılanabilir.”
HASTALAR VE YAŞLILAR İÇİN BESLENME ÖNERİLERİ
Posanın şeker hastalığı, kanser ve koroner kalp hastalığı riskini azalttığı gibi bu hastalığı olan yaşlılarda tedavi edici özellik taşıdığını ifade eden Duru, şu bilgileri verdi:
“Kabızlığı önler, bağırsak faaliyetlerinin düzenlenmesi açısından önem taşır. Yaşlılarda yeterli posa alımının sağlanmasında; kuru baklagil yemekleri haftada 2-3 kez tüketilmeli, sebze ve meyve tüketimi artırılmalı ve esmer ekmek (çavdar, tam buğday, kepekli) ekmek tercih edilmelidir. 9. aydan itibaren nohut, soya fasulyesi, barbunya, mercimek, kuru fasulye, maş fasulyesi, börülce gibi bitkisel protein içeren kuru bakliyattan da vermek önemlidir. Kuru bakliyat demirden ve bitkisel proteinlerden de çok zengindir. Fasulye, börülce, barbunya ve nohut vs. pişirilmeden önce 8-12 saat suda ıslatılıp yumuşatılarak gazı alınmalıdır. Islama suyu dökülüp ağzı kapalı tencerede iyice haşlanıp, piştikten sonra kabuğu ayrılırsa gaz yapıcı etkisi büyük ölçüde azalır.”
GENÇLERİN BESLENMESİNDE TAHIL ÜRÜNLERİ ŞART!
Çocuk ve gençler için de beslenmenin önemini vurgulayan Duru, önerierini şöyle paylaştı:
“Çocuk ve gençlerin beslenmeyle bağışıklık sistemlerini güçlendirmek için büyüme ve gelişmeleri için ihtiyaç duyduğu makro ve mikro besin öğelerini almanın yanı sıra beslenmede çeşitliliği sağlamak oldukça önemli. Karbonhidrat vücudun ihtiyaç duyduğu enerjinin sağlanması için gerekli olan makro besin öğelerinden biridir. Ancak şeker gibi basit karbonhidratlar yerine lif yönünden de zengin kompleks karbonhidratları önceliğe almak gerekir. Yulaf, tam buğday, bulgur, çavdar gibi tam tahıl ürünleri her ana öğünde mutlaka tüketilmeli.”