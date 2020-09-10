Bağışıklık için günde 3 porsiyon yetiyor! Bağışıklığı güçlendiren besinler

Sağlıklı beslenmek pandemi döneminde bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde büyük bir paya sahip. Uzmanlar, bağışıklık sisteminin güçlü tutulması için yetişkinler, gençler, hamileler, yaşlılar veya hastalar için sağlıklı beslenme önerilerini anlattı.

İHA'ya açıklamalarda bulunan Gıda Mühendisi Ece Duru, sağlıklı beslenme önerilerini şu şekilde sıraladı:

“Yetişkin bir kimse kuru baklagiller, et, yumurta grubundan günde 2-3 porsiyon tüketebilir. Bu gruptaki besinler birbiri yerine geçebilen, gerektiğinde birbirini tamamlayan yiyeceklerdir. Büyüme çağında olanlar ile gebe ve emziren kadınlar, alınması gereken günlük porsiyon miktarından, 1 porsiyon tüketebilir. Bu şekilde özel durumları nedeniyle artan enerji ve besin ögeleri ihtiyacı karşılanmış olur. İyi bir bitkisel protein kaynağı olan kuru baklagil, yumurta ve balık tüketerek protein ihtiyacı karşılanabilir.”



HASTALAR VE YAŞLILAR İÇİN BESLENME ÖNERİLERİ

Posanın şeker hastalığı, kanser ve koroner kalp hastalığı riskini azalttığı gibi bu hastalığı olan yaşlılarda tedavi edici özellik taşıdığını ifade eden Duru, şu bilgileri verdi:

“Kabızlığı önler, bağırsak faaliyetlerinin düzenlenmesi açısından önem taşır. Yaşlılarda yeterli posa alımının sağlanmasında; kuru baklagil yemekleri haftada 2-3 kez tüketilmeli, sebze ve meyve tüketimi artırılmalı ve esmer ekmek (çavdar, tam buğday, kepekli) ekmek tercih edilmelidir. 9. aydan itibaren nohut, soya fasulyesi, barbunya, mercimek, kuru fasulye, maş fasulyesi, börülce gibi bitkisel protein içeren kuru bakliyattan da vermek önemlidir. Kuru bakliyat demirden ve bitkisel proteinlerden de çok zengindir. Fasulye, börülce, barbunya ve nohut vs. pişirilmeden önce 8-12 saat suda ıslatılıp yumuşatılarak gazı alınmalıdır. Islama suyu dökülüp ağzı kapalı tencerede iyice haşlanıp, piştikten sonra kabuğu ayrılırsa gaz yapıcı etkisi büyük ölçüde azalır.”

GENÇLERİN BESLENMESİNDE TAHIL ÜRÜNLERİ ŞART!

Çocuk ve gençler için de beslenmenin önemini vurgulayan Duru, önerierini şöyle paylaştı: