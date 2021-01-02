Bağışıklığı güçlendiren kilo vermeye yardımcı doğal ilaç

Bağışıklığı güçlendiren ve toksinleri vücuttan atan lahananın tüketimi koronavirüs salgın sürecinde arttı. Lahananın altın besin olduğunu vurgulayan uzmanlar, lahananın faydalarını anlattı.

DHA'ya açıklamalarda bulunan Diyetisyen Derya Zünbülcan, 'Lahana neye iyi gelir?' sorusuna şu şekilde yanıt verdi:

"Hava kirliliğine karşı koruyucu, hücre yenileyici özellikleri var. Bağışıklık sistemi için doğal bir ilaç. Yüksek oranda lif içerdiği için toksinlerin vücuttan atılması için çok önemli."

LAHANANIN FAYDALARI

Lahananın bağışıklık sistemini güçlendiren altın besinlerden olduğunu söyleyen Diyetisyen Derya Zünbülcan, lahananın faydalarını şöyle sıraladı:

"Bağışıklık sistemini içerdiği antioksidan, vitamin ve minerallerle güçlendiriyor.

Çok yüksek miktarda A, C, K vitaminleri, potasyum ve magnezyum içeriyor.

Hava kirliliğine karşı koruyucu, hücre yenileyici özellikleri var.

Lahana adeta bağışıklık sistemi için doğal bir ilaç. Yüksek oranda lif içerdiği için toksinlerin vücuttan atılması için çok önemli.

Kabızlığın önlenmesinde, sindirim sıkıntısı yaşayan kişilerin sıkıntılarının aşılmasında etkili.

Özellikle fonksiyonel tıpta lahanayı çok kullanıyoruz. Lakto fermente şeklinde turşuları hazırlanarak çok sıklıkla kullanılıyor.

Vücudu baştan ayağa yenilediği için adeta vücudun tozunu alıyor. Fakat, tiroit rahatsızlığı olanların lahanayı haftada bir ya da iki seferden fazla tüketmemeleri önemli.

Eğer bağırsaklarla ilgili sıkıntıyı gidermek için lahana kullanılıyorsa, fermente ya da lakto fermente haldeki lahana turşusunun tüketilmesi daha etkili olacaktır."

Hem bağışıklık güçleniyor hem de metabolizma hızlanıyor.

İçerdiği lifler sayesinde kilo vermeye yardımcı oluyor. Ama sadece lahana yiyerek zayıflamayı beklemek çok akıllıca değil.

Sağlıklı bir diyetin içerisine lahanayı ekleyerek zayıflamaya katkı sağlanabilir."

LAHANADAN HANGİ YEMEKLER YAPILIR?

Lahanadan sarma, kapuska, çorba ve salata gibi birçok yemek çeşidi yapılıyor.