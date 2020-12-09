Bağışıklığı güçlendiren 10 pratik tarif

Herkesin mutfağında muhakkak şifa dolu bir tarif vardır. Fakat bu süreçte bağışıklığı güçlendiren tarifler oldukça popüler. Bağışıklığı güçlendiren salata ve çorba tarifleri araştırılıyor. Özellikle sirke, limon, zencefil ve pancarın bulunduğu tarifler merak ediliyor.

Alem Dergisi'nde bağışıklığı güçlendiren tarifleri anlatan Dr. Ayça Kaya, birbirinden pratik ve sağlıklı 10 tarif önerisini sıraladı.



1. ZENCEFİLLİ ZERDEÇALLI BAĞIŞIKLIK ÇORBASI



Malzemeler:

1 adet kereviz

500 gr beyaz lahana

250 gr brokoli

1 dilim balkabağı

2 sap pırasa

1 baş soğan

2-3 diş sarımsak

5-6 sap maydanoz

1 tatlı kaşığı zencefil

1 tatlı kaşığı zerdeçal

1 çay kaşığı tuz

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı biber veya domates salçası

Su

Yapılışı:

Sebzeler iyice yıkanıp doğranır, diğer malzemeler ile birlikte kaynatılır.

Sonra, blender’dan geçirilir.

2. LAHANA KOKTEYLİ



Malzemeler:

½ kırmızı lahana rendesi

¼ beyaz lahana rendesi

1 avuç ufalanmış çiğ karnabahar

10 tane dövülmüş çiğ badem

Sarımsaklı yoğurt

Yapılışı:

Lahanaları rendeleyin, limonla ve az tuzla ovun.

Daha sonra içine çiğ karnabaharı koyun, bütün malzemeyi sarımsaklı yoğurt ile karıştırın.

Üzerini çiğ bademle süsleyin.

3. BAĞIŞIKLIK GÜÇLENDİREN SOĞUK ÇAY



Malzemeler:

½ litre demlenip soğutulmuş yeşil çay

½ limonunun suyu

3 adet mürdüm eriği

1 çubuk tarçın

1 tutam taze nane

Buz

Yapılışı:

Erikleri blender’dan geçirdikten sonra süzgeç ile süzün.

Ardından soğumuş yeşil çay ve limon suyu karışımına ilave edin.

Çubuk tarçın, taze nane ve buzu da üzerine ekleyin.

4. KARABUĞDAYLI TAVUK SUYUNA ÇORBA



Malzemeler:

1/2 orta boy tavuk but

1 su bardağı su

3 su bardağı tavuk suyu

2 yemek kaşığı zeytinyağı

½ orta boy havuç

1 adet kereviz sapı

4-5 dal maydanoz

1 çay bardağı karabuğday

Yarım limon

Yapılışı:

Tavuk eti ve iyice yıkanıp doğranan sebzeler haşlanır.

Tavuklar didiklenir.

Hazırlanan tavuk suyuna sebze ve tavuk etleri ilave edilir.

En son karabuğday, sıkılmış limon, maydanoz, az tuz ve karabiber eklenir.

5. BAĞIŞIKLIK KALKANI YOĞURT KASESİ



Malzemeler:

4 yemek kaşığı yoğurt

½ kivi

½ muz

½ sıkılmış limon

1-2 yaprak taze nane

2 tam ceviz

1 çay kaşığı zerdeçal

Yapılışı:

Muz ve kivi küçük küçük dilimlenir.

Tüm malzemeler karıştırılır.

6. BAĞIŞIKLIK GÜÇLENDİREN ÇAY



Malzemeler:

500 ml su

1 tutam adaçayı

1 tutam ıhlamur

1 adet çubuk tarçın

3 tane karanfil

1 adet limon

1 çay kaşığı zerdeçal

1 çimdik zencefil rendesi

Yapılışı:

Tüm malzemeleri 15-20 dakika kaynatalım.

7. ANTİOKSİDAN DEPOSU SALATA



Malzemeler:

1 demet roka

4 tane yarım haşlanmış pancar

2 yemek kaşığı lor peyniri

1/2 portakalın suyu

2 tatlı kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı elma sirkesi

Yapılışı:

Kabaca doğradığınız roka yapraklarının üzerine küp küp doğranmış pancarları ve lor peynirini koyduktan sonra; portakal suyu, limon ve sirkeyi karıştırıp ekleyelim.

8. BAĞIŞIKLIK GÜÇLENDİREN SMOOTHİE



Malzemeler:

200 ml kefir

1 yemek kaşığı yulaf ezmesi

1 adet havuç

1 adet portakal

1 çay kaşığı zerdeçal

1 tatlı kaşığı bal

2 tam ceviz veya 5 adet badem

Yapılışı:

Tüm malzemeleri blender’dan geçirin, sonra da afiyetle için.

9. BAĞIŞIKLIK GÜÇLENDİREN İÇECEK



Malzemeler:

¼ kereviz

½ demet maydanoz

½ demet nane

1/2 portakal

1/2 limon

1 dilim ananas

100 gram ıspanak

½ çay kaşığı zerdeçal

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:

Tüm malzemeler katı meyve sıkacağından geçirilir.

10. MOR RENKLİ ŞİFA SALATASI



Malzemeler:

2 adet kara havuç

Yarım mor lahana

1 adet mor soğan

1 adet pancar

1 çay kaşığı zencefil

1 çay kaşığı zerdeçal

1 adet limon

1 yemek kaşığı sirke

1-2 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:

Yarım mor lahanayı ince ince doğrayıp limon ve sirkeyle ovalım.

Daha sonra soğanı ince ince piyazlık doğrayıp zeytinyağıyla ovalım.

Pancarı ve havuçlarımızı rendeledikten sonra tüm malzemeleri birleştirip zerdeçal ve zencefille iyice karıştıralım, afiyetle yiyelim.