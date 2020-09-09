Bağışıklığa mucize şifa: Aloe vera! Sonbahara özel gıda takviyeleri

Sonbaharda vücut direncini artırmak kışın bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi büyük bir öneme sahip. Alem Dergisi'nde yer alan habere göre sonbaharda alınan ek takviyeler vücudu kışa hazırlıyor ve bağışıklığı güçlendiriyor. Sonbaharda vücut direncini artıran gıda takviyeleri haberimizde.



Aloa Vera

Eski Mısır’da güzellik bitkisi olarak bilinen aloa vera bitkisinin geçmişi bir hayli eskiye dayanıyor. Güzellikten ve bakımdan vücut sağlığına kadar geniş bir kullanım alanı olan aloa vera bitkisi, mide ve bağırsakların asidik dengesini sağlayıp, vücudu toksinlerden arındırıyor. Sağlıklı bağırsak bakterilerinin korunmasına yardımcı olan aloa vera bitkisinin içerisindeki jel, vücudun hücre yenilemesinde ihtiyacı olan vitamin, mineral ve antioksidanlar açısından oldukça zengin. Aloa vera ile toksinlerden kurtulurken bağışıklık sisteminizi güçlendirebilmeniz mümkün.

D Vitamini

Vücudun hastalıklara karşı direncini artırmada oldukça kilit bir rol oynayan, yaz aylarında oldukça kolay bir şekilde erişebildiğimiz D vitaminine güneşin kendi köşesine çekilmesiyle beraber doğal yollardan ulaşmamız zorlaşıyor. Bağışıklık sistemini güçlendirmede bir hayli etkili olan D vitamini vücuttaki stres seviyesini azaltmada da oldukça etkili. 65 yaş üzeri kişilerde solunum sağlığını desteklemede büyük rol oynayan D vitamini, kas ve kemik sağlığını korumada da büyük önem taşıyor.

Prebiyotik

Güçlü bir bağışıklık sistemi için bağırsak sağlığının bir hayli önem taşıdığını biliyor muydunuz? Prebiyotikler, bağırsak florasının dengesini sağlayarak, bağışıklık sistemini güçlendirmek için sindirim sistemindeki iyi bakterileri artırarak probiyotiği besliyor. Sindirim sistemindeki yararlı bakteri miktarını artırmaya yardım eden canlı bakteriler olan probiyotikler ve onların etkinliğini artırmak için enerji ve besin desteği sağlayan prebiyotikler birlikte çalışarak bağırsak sağlığını korumada büyük rol oynuyor.

Kolajen

Kıkırdak ve eklem sağlığını desteklemede oldukça faydalı bir protein olan kolajen, tipine göre vücutta farklı amaçlar için kullanılabiliyor. Tip 2 Kolajen, bağ dokularındaki kıkırdak oluşumuna destek olarak yaşa bağlı gelişen eklem ağrılarını dindirmede oldukça etkili bir rol oynuyor. Tip 1 Kolajen ise cilde elastikiyetini geri kazandırıp, dokuları bir arada tutarak yaraların iyileşmesine yardımcı oluyor. Vücutta 30’lu yaşlardan sonra kolajen üretimi azalmaya başladığı için kolajen desteğine 30’lu yaşlardan sonra başlanılması öneriliyor.