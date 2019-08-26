Bu rahatsızlıklara sahipseniz B12 takviyesi şart!

Son zamanlarda birçok vatandaşta b12 vitamini eksikliği görülüyor. Vücudumuzun ihtiyaç duyduğu ancak üretemediği suda çözünen önemli bir vitamin olan B12, DNA üretiminde ve beyinle sinir sisteminin sağlıklı işlemesinde önemli göreve sahiptir. B12 vitamini, sekiz B vitamini çeşidinden biridir; yapısal olarak en büyük ve karmaşık vitamindir. Kırmızı kan hücrelerinin oluşumunda büyük rolü olan B12 vitamini içeren besinler listesini sizin için derledik…

26 Ağustos 2019 Pazartesi 13:19
26 Ağustos 2019 Pazartesi 13:36
Bu rahatsızlıklara sahipseniz B12 takviyesi şart!

B12 vitamini içeren besinleri sizler için araştırdık. Yaygın görülen bir sağlık sorunu olmaya başlayan B12 eksikliği; denge kaybı, yürümede zorluk, karıncalanma, halsizlik, iştahsızlık, hafıza kaybı, dikkat dağınıklığı, ishal, kulakta çınlama ve alzheimer gibi rahatsızlıklara sebep olmaktadır. Depresyonun temel nedenlerinden biri olan B12 eksikliğini gidermek için tüketilmesi gereken besinleri sizler için araştırdık.

İŞTE B12 VİTAMİNİ İÇEREN BESİNLER!

Kobalamin olarak da adlandırılan B12 vitamini, insan vücudunun her hücresinde mevcut olan suda çözünen bir vitamindir. B12 vitamini, sekiz B vitamini çeşidinden biridir; yapısal olarak en büyük ve karmaşık vitamindir. Hepsi fizyolojik aktivite gösteren kimyasal olarak ilişkili bileşiklerden meydana gelir; B12 vitamini üreten organizmalar, belirli bakteriler ve arkelerdir. Bu bakterilerin bazıları, geviş getiren otçul hayvanların tükettikleri otların etrafında bulunur; hayvanın vücuduna girer, çoğalır, bağırsak florasının bir parçasını oluştururlar. Böylece bu canlılar B12 vitamini üretmeye devam ederler. B12 vitamini, endüstriyel alanda ise bakteriyel fermantasyon yoluyla üretilmektedir.

B12 vitaminini bünyesinde oluşturan, bitkisel besin kaynakları yoktur, bu nedenle et yemeyen ve B12 vitamini eklenmiş yiyecekler almayan vejetaryenler bu vitamini alamaz. Gelişmiş ülkelerde vejetaryen olmayan çoğu insan; et, süt, yumurta ve balık gibi hayvansal ürünleri tüketerek yeterli miktarda B12 vitamini elde eder. Bu nedenle özellikle vegan diyetinin bir parçasını oluşturan temel gıdalar B12 bakımından yeterli olmayabilir.

B12 İÇEREN BESİNLER

  • Karaciğer
  • Böbrek
  • Sığır eti
  • Balık
  • Süt
  • Yumurta
  • Peynir
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