Sağlıklı ve farklı: Ayvalı Enginar Aşı çorbası

Ayvalı Enginar Aşı, Gaziantep’in meşhur yemeklerinden birisidir. İçeriğine bakıldığında oldukça besleyici gözüken Ayvalı Enginar aşı içerdiği lifler sayesinde de oldukça tok tutan bir yemektir. Enginar tüketimi vücut için oldukça önemlidir. Enginar, yüksek protein içeriği sayesinde kalp kasını güçlendirir, üre seviyesini düşürerek kalbin rahat çalışmasını sağlar. İçeriğinde bulunan quersetin ve antioksidanlar sayesinde kansere karşı vücudumuzu koruduğu bilinmektedir. Enginarda bulunan ‘sinarin’ adlı madde, kandaki kötü kolesterolün düşmesine yardımcı olur.

Ayvalı enginar aşı tarifi için malzemeler

250 gr parça kuzu eti

2 orta boy ayva

6 orta boy çanak enginar

Yarım çay bardağı ayçiçeği yağı

3 taze sarımsak

150 gr arpacık soğan

1 yumurta

1 yemek kaşığı un

1 limon

Tuz

Karabiber

Ayvalı enginar aşı Nasıl Yapılır?

Ayvaların kabuklarını soyup ikiye bölün ve çekirdeklerini çıkarın. Ayvaları iri parçalar şeklinde doğrayın. Ayvaları ve enginarları kararmamaları için yarım limonun suyu eklenmiş suda bekletin. Kuzu etini tencerede ayçiçeği yağı ile birlikte 8-10 dakika kavurun. Suyunu çekince kabukları soyulmuş arpacık soğanlarını ekleyerek 2-3 dakika daha kavurun. 3 bardak sıcak su ilave ederek 10 dakika pişmeye bırakın. Daha sonra enginarları ilave ederek 10 dakika pişirin. Taze sarımsakları 2 cm uzunluğunda doğrayın ve tencereye ilave edin. Orta ateşte 15 dakika pişirmeye devam edin. Yumurta sarısı, 1 yemek kaşığı un ve yarım limonun suyunu 2 bardak daha su ekleyerek ayrı bir kapta iyice çırpın. Hazırladığınız sosu yemeğin ortasına yavaş yavaş ekleyin. Karabiber ve tuz ilave edip bir taşım daha kaynatın. Servis yapın.