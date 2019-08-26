Sağlıklı ve farklı: Ayvalı Enginar Aşı çorbası

Gaziantep’in yöresel lezzetlerinden biri olan Ayvalı Enginar Aşı, içeriği oldukça besleyici bir yemek olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayvalı Enginar Aşını isterseniz evinizde sadece kendinize, isterseniz de misafirlerinize farklı bir seçenek sunmak için yapabilirsiniz. Eminiz ki misafirleriniz bu tada bayılacaktır. Hem de enginar ve ayvanın birbirinden güzel faydaları bulunmaktadır. “Ayvalı Enginar Aşı nasıl yapılır?” sorusunun yanıtı tarifimizde…

26 Ağustos 2019 Pazartesi 15:43
26 Ağustos 2019 Pazartesi 15:43
Sağlıklı ve farklı: Ayvalı Enginar Aşı çorbası

Ayvalı Enginar Aşı, Gaziantep’in meşhur yemeklerinden birisidir. İçeriğine bakıldığında oldukça besleyici gözüken Ayvalı Enginar aşı içerdiği lifler sayesinde de oldukça tok tutan bir yemektir. Enginar tüketimi vücut için oldukça önemlidir. Enginar, yüksek protein içeriği sayesinde kalp kasını güçlendirir, üre seviyesini düşürerek kalbin rahat çalışmasını sağlar. İçeriğinde bulunan quersetin ve antioksidanlar sayesinde kansere karşı vücudumuzu koruduğu bilinmektedir. Enginarda bulunan ‘sinarin’ adlı madde, kandaki kötü kolesterolün düşmesine yardımcı olur.

Ayvalı enginar aşı tarifi için malzemeler

  • 250 gr parça kuzu eti
  • 2 orta boy ayva
  • 6 orta boy çanak enginar
  • Yarım çay bardağı ayçiçeği yağı
  • 3 taze sarımsak
  • 150 gr arpacık soğan
  • 1 yumurta
  • 1 yemek kaşığı un
  • 1 limon
  • Tuz
  • Karabiber

Ayvalı enginar aşı Nasıl Yapılır?

Ayvaların kabuklarını soyup ikiye bölün ve çekirdeklerini çıkarın. Ayvaları iri parçalar şeklinde doğrayın. Ayvaları ve enginarları kararmamaları için yarım limonun suyu eklenmiş suda bekletin. Kuzu etini tencerede ayçiçeği yağı ile birlikte 8-10 dakika kavurun. Suyunu çekince kabukları soyulmuş arpacık soğanlarını ekleyerek 2-3 dakika daha kavurun. 3 bardak sıcak su ilave ederek 10 dakika pişmeye bırakın. Daha sonra enginarları ilave ederek 10 dakika pişirin. Taze sarımsakları 2 cm uzunluğunda doğrayın ve tencereye ilave edin. Orta ateşte 15 dakika pişirmeye devam edin. Yumurta sarısı, 1 yemek kaşığı un ve yarım limonun suyunu 2 bardak daha su ekleyerek ayrı bir kapta iyice çırpın. Hazırladığınız sosu yemeğin ortasına yavaş yavaş ekleyin. Karabiber ve tuz ilave edip bir taşım daha kaynatın. Servis yapın.

ilgili yazılar
Tok tutan lezzet deposu Alaca çorbası tarifi
Tok tutan lezzet deposu Alaca çorbası tarifi
Akçaabat Köftesi'nin püf noktası
Akçaabat Köftesi'nin püf noktası
Rüyanızda gördüyseniz nikah yakındır...
Rüyanızda gördüyseniz nikah yakındır...
Osmanlı kadınlarının cildi onun elinden geçiyor
Osmanlı kadınlarının cildi onun elinden geçiyor
Doğa eczanesinin gözde ismi: Civanperçemi
Doğa eczanesinin gözde ismi: Civanperçemi
İlkbaharın müjdecisi: Çağla meyvesinin faydaları
İlkbaharın müjdecisi: Çağla meyvesinin faydaları
En Yeniler
Tok tutan lezzet deposu Alaca çorbası tarifi
Tok tutan lezzet deposu Alaca çorbası tarifi
Dikkat çekmeyi başarıyor: Hint mitolojisine yakından bakış
Dikkat çekmeyi başarıyor: Hint mitolojisine yakından bakış
İlkbaharın müjdecisi: Çağla meyvesinin faydaları
İlkbaharın müjdecisi: Çağla meyvesinin faydaları
Kısa sürede etkili sonuç: Kakao maskesi
Kısa sürede etkili sonuç: Kakao maskesi
20. yüzyılın ilk sanat devrimi: Fovizm
20. yüzyılın ilk sanat devrimi: Fovizm
Rüyanızda gördüyseniz nikah yakındır...
Rüyanızda gördüyseniz nikah yakındır...
Akçaabat Köftesi'nin püf noktası
Akçaabat Köftesi'nin püf noktası
Bu rahatsızlıklara sahipseniz B12 takviyesi şart!
Bu rahatsızlıklara sahipseniz B12 takviyesi şart!
Cildinizin ihtiyacı olan doğal mucize: Karabaş otu
Cildinizin ihtiyacı olan doğal mucize: Karabaş otu
Sağlıklı ve farklı: Ayvalı Enginar Aşı çorbası
Sağlıklı ve farklı: Ayvalı Enginar Aşı çorbası
Bitlis'in zengin sofrasından çıktı: Ayvanet tarifi
Bitlis'in zengin sofrasından çıktı: Ayvanet tarifi
Hayatımızın bir parçası ama kimin icat ettiğini biliyor muyuz?
Hayatımızın bir parçası ama kimin icat ettiğini biliyor muyuz?
Osmanlı kadınlarının cildi onun elinden geçiyor
Osmanlı kadınlarının cildi onun elinden geçiyor
Küresel hastalıklar arasında 6. sırada yer alıyor...
Küresel hastalıklar arasında 6. sırada yer alıyor...
Göğüs hastalıkları için süper güç niteliğinde: Bamya tohumu
Göğüs hastalıkları için süper güç niteliğinde: Bamya tohumu
En yeni moda, güzellik, aşk ve ilişkiler, sağlık, anne ve çocuk, yemek tarifleri, astroloji haberlerini güncel bilgilerle anında Mor Papatya’da bulabilirsiniz.
Kategoriler
Bizi Takip Edin