Ayva aşı nasıl yapılır? İşte ayva aşı tarifi

Ayva Aşı, oldukça farklı bir tat olduğundan özellikle turistler tarafından oldukça ilgi görüyor. Tabi ki Güneydoğu Anadolu’ya gidip bu yemeği orda yemek çok daha farklı olacaktır ancak Ayva Aşı’nı evde yapmak da mümkün üstelik oldukça da kolay. Ayva ve etin aynı tencereye girmesiyle oluşan aroma kesinlikle daha önce tatmadığınız türden bir lezzet olarak karşımıza çıkıyor. Ayva Aşı porsiyonlara dikkat edildiği sürece diyetiniz için tehdit unsuru değildir.

AYVA AŞI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

• 1 kg kuzu kuşbaşı

• 1 çorba kaşığı domates salçası

• 4 orta boy ayva

• 2 soğan

• 1 tatlı kaşığı yenibahar

• 1 tatlı kaşığı karabiber

• 2 çorba kaşığı nar ekşisi

• 2 çorba kaşığı zeytinyağı

• Tuz

AYVA AŞI NASIL YAPILIR?

Ayvaları soymadan uzunlamasına dilimleyip çekirdeklerini temizleyin. Etlerin pişme süresi kadar limonlu suda bekletin.

Soğanları soyup kıyın. Yağı bir tencereye alıp ısıtın. Soğanı ekleyip pembeleşinceye kadar kavurun. Kuşbaşı etleri ilave edip yumuşayıncaya kadar karıştırarak pişirin. Gerekirse çok az su ilave edin. Salça ve baharatı ekleyip birkaç dakika daha pişirin. Ayvaları ilave edip sadece 1-2 dakika pişirin. En son nar suyunu ekleyip ocaktan alın. Pilavla sıcak servis yapın.

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