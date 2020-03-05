Aylara göre burç tarihleri
Hayata dair mesajların yer aldığı burçlar astrolojiye ilgi duyan vatandaşlar için büyük öneme sahip. Hangi ay hangi burca denk geliyor? Koç, Boğa, Terazi, Balık, Akrep, Terazi burçları hangi aylar? İşte aylara göre burç tarihleri...
Hayata dair mesajların yer aldığı burçlar astrolojiye ilgi duyan vatandaşlar için büyük önem taşıyor. Peki, hangi ay hangi burca denk geliyor? Koç, Boğa, Terazi, Balık, Akrep, Terazi burçları hangi tarihlere denk geliyor? İşte aylara göre burç tarihleri...
21 Mart-20 Nisan
BOĞA
21 Nisan-20 Mayıs
İKİZLER
21 Mayıs-21 Haziran
YENGEÇ
22 Haziran-22 Temmuz
ASLAN
23 Temmuz-22 Ağustos
BAŞAK
23 Ağustos-22 Eylül
TERAZİ
23 Eylül-23 Ekim
AKREP
24 Ekim-22 Kasım
YAY
23 Kasım-21 Aralık
OĞLAK
22 Aralık-20 Ocak
KOVA
21 Ocak-18 Şubat
BALIK
19 Şubat-20 Mart