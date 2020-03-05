Hayata dair mesajların yer aldığı burçlar astrolojiye ilgi duyan vatandaşlar için büyük önem taşıyor. Peki, hangi ay hangi burca denk geliyor? Koç, Boğa, Terazi, Balık, Akrep, Terazi burçları hangi tarihlere denk geliyor? İşte aylara göre burç tarihleri...

KOÇ

21 Mart-20 Nisan

BOĞA

21 Nisan-20 Mayıs

İKİZLER

21 Mayıs-21 Haziran

YENGEÇ

22 Haziran-22 Temmuz

ASLAN

23 Temmuz-22 Ağustos

BAŞAK

23 Ağustos-22 Eylül

TERAZİ

23 Eylül-23 Ekim

AKREP

24 Ekim-22 Kasım

YAY

23 Kasım-21 Aralık

OĞLAK

22 Aralık-20 Ocak

KOVA

21 Ocak-18 Şubat

BALIK

19 Şubat-20 Mart