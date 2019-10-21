Aslan burcu yorumları 22 Ekim 2019 salı (günlük burç yorumları)

Aslan burcunun ve yükselen Aslan'ın 22 Ekim 2019 salı günü yorumları merak ediliyor. Astrolojiye ilgi duyanlar günlük burç yorumlarını düzenli takip ediyor. Aşk, sağlık ve para gibi konularda ne gibi değişimler yaşanacağı merak ediliyor. Günlük burç yorumlarında Aslan burcu ve yükselen Aslan'ın 22 Ekim 2019 Salı yorumlarını Astrolog Ceylin Çelebi yazdı.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN 22 EKİM 2019 SALI GÜNÜ

Tüm gün boyunca Ay senin burcunda ilerliyor. Bugün kişisel bakımına önem verebilirsin. Kuaföre gitmek, cilt bakımı yaptırmak için çok uygun. Saçında yaptıracağın değişiklikle dikkat çekeceksin. Bir süredir yakın çevrenle yaşadığı iletişim problemlerini çözmek için çok uygun bir gün. Bunun için özellikle öğle saatlerini kullanabilirsin.

Astrolog Ceylin Çelebi

ceylincelebi@gmail.com

İnstagram: Astrolifeceylin