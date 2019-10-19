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  3. Aslan burcu yorumları 19 Ekim 2019 Cumartesi

Aslan burcu yorumları 19 Ekim 2019 Cumartesi

Aslan burcu yorumları 19 Ekim 2019 Cumartesi

Koç burcu yorumları araştırılan konular arasında yer alıyor. Koç burcuna mensup kişiler 19 Ekim 2019 Cumartesi yorumlarını merak ediyor. Koç burcunda perşembe günü neler yaşanacağı sorgulanıyor. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcunun yorumlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Koç burcu yorumlarında 19 Ekim 2019 Cumartesi yorumları merak ediliyor. Cumartesi günü koç burcu yorumunda neler yazacağı araştırılıyor. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcunun yorumlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Koç Burcu 19 EKİM 2019 CUMARTESİ YORUMU

Muhteşem bir şeyler yaşayacağınızdan çok eminsiniz, ama bu ilişkiyi başlatmak için yaptığınız hesaplarda baştan sona zarar var. İyi düşünüp doğru karar vermek zorundasınız.

İş yaşamınızda uzun bir zamandan sonra nihayet huzur var. Karmaşık bazı ilişkilerden kendinizi sıyırdınız. Bu daha randımanlı bir çalışma içine girmenize, değerinizin anlaşılmasına neden oldu.

KOÇ BURCUNUN KİŞİSEL ÖZELLİKLERİ

Koç'lar girişimde bulunacakları zaman izleyecekleri rotayı ayrıntıları ile planlarsa, enerjik yapılarının da yardımı ile daha da üretken olabilirler. Bencilliklerinden kaynaklanan sabırsızlıkları ve söz dinlemez yaratılışları yüzünden zaman zaman güç durumlara düştükleri de olur. Böyle anlarda başladıkları işlerini sonuçlandırmadan bırakırlar. Konuşmaları abartılıdır, bazen gerçekleri değiştirerek anlatırlar. Kavrama yetenekleri fazla olan Koç'lar yaşam sahnesinin başrolünde olmayı tercih ederler. Aşırı kıskanç ve bağımsızlıklarına düşkün olurlar.

KOÇ BURCUNUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

Fiziksel yapıları uzun yüzlü ve uzun boyludurlar. Kolları ve bacakları güçlüdür. Esmer ve kıvırcık saçları vardır. Bakışları delici ve keskindir. Sağlıklı bir ciltleri vardır. Spor yapmaya meraklı oldukları için de, bir çok spor salonlarında Koçlara rastlayabilirsiniz. Güzel dişleri olan Koçların; gözlerini dikerek gülümsemesi, çevrelerini etkisi altına alır.

 

Grup: Ateş/erkeksi/değişken

 

Yönetici Gezegen: Mars

 

Renk: Ateş kırmızı, nar çiçeği

 

Uğurlu Taş: Pırlanta, yakut, ameist, demir

 

Şanslı Sayı: 9

 

Şanslı Gün: Salı

 

Karşıt Burç: Terazi

 

Şehirler: Floransa, Verona, Marsilya, Birminghom, Saragosa

 

Metal: Demir

 

Çiçekler: Lale, gelincik, renkli sardunya, hanımeli

 

Ağaçlar: Kara çam, selvi, ak diken

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