Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8309
  • 6,4941
  • 278.998
  • 98060.9
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Mor Papatya
    3. >
  3. Aslan burcu 23 Ekim 2019 Çarşamba yorumları

Aslan burcu 23 Ekim 2019 Çarşamba yorumları

Aslan burcu 23 Ekim 2019 Çarşamba yorumları

Günlük burç yorumları düzenli takip ediliyor. 23 Ekim 2019 çarşamba günü burç yorumlarında neler yazdığı merak ediliyor. Astrolojiye ilgi duyanlar Aslan burcu yorumlarını öğrenmek istiyor. Astrolog Ceylin Çelebi 23 Ekim 2019 Çarşamba günü burçlarını yorumluyor.

Günlük burç yorumlarında 23 Ekim 2019 Çarşamba günü yorumları merak ediliyor. Astrolojiye ilgi duyanlar günlük burç yorumlarını düzenli takip ediyor. Aşk, sağlık ve para gibi konularda ne gibi değişimler yaşanacağı merak ediliyor. Günlük burç yorumlarında 23 Ekim 2019 Çarşamba Aslan burcu yorumlarını  Astrolog Ceylin Çelebi yazdı.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN 23 EKİM 2019 ÇARŞAMBA GÜNÜ

Tüm gün boyunca Ay senin burcunda ilerliyor. Bugün kişisel bakımına önem verebilirsin. Kuaföre gitmek, cilt bakımı yaptırmak için çok uygun. Saçında yaptıracağın değişiklikle dikkat çekeceksin. Bir süredir yakın çevrenle yaşadığı iletişim problemlerini çözmek için çok uygun bir gün. Bunun için özellikle öğle saatlerini kullanabilirsin.

Astrolog Ceylin Çelebi

ceylincelebi@gmail.com

İnstagram: Astrolifeceylin

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Buse Varol korkuttu! Görünmez kaza...
Berfu Yenenler doğum kilolarından 15 günde kurtuldu
Ufukta evlilik mi var? Şeyma Subaşı'nın videosunda dikkat çeken detay
Sefirin Kızı dizisinden ilk kare geldi!
Ebru Şahin, Hande Erçel'i mi taklit etti?
<p>Uçuruma zorla tırmanıp drone´u arkadaşı ile birlikte bulan Cemil Belder yaşadıkları zorlukları ka

Uçurumda Drone Kurtarma Operasyonu!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Tayland Kralı, eşi Wongvajirapakdi'nin rütbesi ve unvanını elinden aldı

Fenerbahçe: "Biz de şampiyonluklarımızı istiyoruz"