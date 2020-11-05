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  • Arkanızdan dönen işlere fırsat vermeyin! 6 Kasım 2020 burç yorumları
05 Kasım 2020 Perşembe 15:29 | Son Güncelleme:

Arkanızdan dönen işlere fırsat vermeyin! 6 Kasım 2020 burç yorumları

Arkanızdan dönen işlere fırsat vermeyin! 6 Kasım 2020 burç yorumları

6 Kasım 2020 burç yorumları gökyüzü hareketlerine göre hazırlandı. 6 Kasım Cuma günü Aslan burcu arkasından dönen işlere dikkat etmeli, Terazi burcu kariyerindeki ani gelişmelerle mutlu olabilir. Oğlak burçları ise gergin bir gün geçirebilir. 6 Kasım 2020 günlük burç yorumları Mor Papatya'da...

6 Kasım 2020 burç yorumları kış aylarında da ilgiyle takip ediliyor. Ay tüm gün boyunca Yengeç burcunda ilerliyor. Bu durum 6 Kasım günlük burç yorumları hem enerji hem de ilişkiler yönünden etkiliyor. Yoğun enerjiler içerisinde olan burçlar, sabah saatlerine sinirli başlayabilir. 6 Kasım Cuma günü Aslan burcu arkasından dönen işlere dikkat etmeli, Terazi burcu kariyerindeki ani gelişmelerle mutlu olabilir. Akrep burcunu ise zorlayıcı ailevi ilişkiler bekliyor.

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ: 6 Kasım Cuma günü Ay tüm gün boyunca Yengeç burcunda ilerliyor olacak. Sabah saatlerinde sinirsel gerginliklere dikkat etmelisin.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA: İkili ilişkilerinde uyumu yakalamak adına hareket edeceğin bir süreçtesin. Günün ikinci yarısında cömert tavırlarında abartıya kaçabilir, gereğinden fazla harcama yapabilirsin.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER: Sahip olduğun kaynaklarını korumaya yönelik olarak davranıyor olacaksın. Çocuklarınla ilgili masraflar yapmamı gerektirecek durumlar söz konusu olabilir.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ: Ay tüm gün senin burcunda ilerliyor olacak. Bilhassa akşam saatlerinde iştahının gereğinden fazla artması söz konusu olabilir.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN: Arkandan dönen işlere dikkat etmelisin. Akşam saatlerinde olayları gereğinden fazla abartan insanlar ile yüz yüze kalabilir ve bu durumdan rahatsız olabilirsin. 

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6 Kasım günlük burç yorumları! Sabah saatlerine dikkat
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