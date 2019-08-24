Aristo diyeti ile zayıflamak isteyenler için 6 kural

Yaz sezonu açılıyor ve kadınlar en hızlı şekilde zayıflama yollarını arıyor. Zayıflama diyetleri arasında en iddialı olan Aristo diyeti haftada bir beden inceltmesiyle biliniyor. Uygulama açısından da pratik olan Aristo diyeti birçok kişi tarafından tercih ediliyor. Aristo diyeti hakkında merak edilenler haberimizin detayında sizlerle…

ÜÇ HAFTA BOYUNCA GLUTEN YASAK!

Diyet programını yüzde 80 çiğ sebze ve meyve tüketimini artırarak oluşturuyoruz. Üç hafta boyunca; yumurta, yağı azaltılmış süt, yoğurt, peynir, beyaz et gibi proteinler ve çiğ yeşil sebze, şekeri düşük meyve (çilek, yeşil elma, ananas) tüketirken, tam buğday ekmeği dahil olmak üzere, ekmek, makarna, pilav tüketmiyoruz. Kısacası gluten yasak. Haftada 2 gün mutlaka sebze ve meyve detoksu ile bağırsakları düzenleniyoruz. Bu program ile haftada 1 beden küçülmek mümkün. Hormonların düzenlenmesini sağlayan; deniz yosunu, kara lahana, şalgam yaprağı, kereviz, çin lahanası, vişne, muz gibi özel besinler kullanıyoruz. Kızılcık, anason, sarı kantaron, papatya gibi bitki çaylarına da yer veriyoruz.

ŞEKERSİZ MEYVELERİ 4-5 PORSİYON TÜKETİN

Ateşsaçan, diyeti şöyle özetliyor: Sabah uyanınca bir bardak oda ısısındaki suya yarım tatlı kaşığı bal ve 7-8 damla limon katıp için. Kahvaltınızı ekmeksiz çok az bir miktarda peynir, domates, salatalık, yeşillik koyup yanına iki adet haşlanmış yumurta bırakarak açık bir yeşil çay ile kahvaltı yapabilirsiniz. Öğle öğününde proteinlerden oluşan et, balık ve tavuk tercih edilebilir. Akşam öğünü, öğle yemeği gibi yine istedikleri kadar protein, salata ve mevsim sebzesi buharda haşlanmış olabilir. Vücudun karbonhidrat ihtiyacı olacağından mevsimine göre, şekersiz meyveleri şeftali, yeşil elma ve nektarini çok olgunlaşmadan günde 4-5 porsiyon yiyebiirsiniz. Mesela sabah kahvaltısından sonra 10:30 gibi bir adet şeftali ve nektarin tüketebilirsiniz.

GÜNDE 2.5 LİTRE SU

Sabah uyanınca bir bardak oda ısısındaki suya yarım tatlı kaşığı bal ve 7-8 damla limon katıp için. Her gün 2,5 litre sıcak su tüketin.

Bu suyu tüketme şekli: Yaseminli yeşil çay - üç adet form plus çay - günde 1 kez, 4-5 fincan boş sıcak su içilecek. (Limon dilimi, çubuk tarçın, 2-3 karanfil atılıp içilebilir)

YASAK LİSTESİ

-Patates

-Bezelye

-Mısır

-Havuç

-Kiraz

-Karpuz

-Portakal

-Şekerli meyveler

-Şekerli meyve suyu

-Nescafe

-Pirinç

-Makarna

BUNLARI UNUTMA!

-Ana öğün atlama: Üç öğün yeterli, hücrelerin beslensin

-Rahatlat zihnini, bedenini ve ruhunu

-İşlenmemiş gıdaları tüket, gluteni yani ekmeği yaşamından çıkar

-Sebzeyi bolca, meyveyi şekersiz ve sayarak ye

-Tam 08:00'da kahvaltı masasında, 24:00'da yatakta ol

-10 bardak su ve 10 bin adımı unutma

HAREKET EDİN

Güneş, epifiz için çok önemli ve onun için bir tür gıda anlamına geliyor. Her gün 10 dakika öğle saatleri haricinde güneş almak şart.

Her gün 10 dakika güneşlenmek ve her gün bir önceki güne göre 5 adım daha fazla atarak 10.00-12.000 adıma ulaşabilmektir.ü

HORMONLARIN DÜZENLENMESİ SAĞLAYAN ÖZEL BESİNLER

Bu gıdalarda magnezyum ve çinko içeriği yüksek olup, melatoninden zengindir.

- Deniz yosunu lahana

- Şalgam yaprağı otu

- Kereviz

- Çin lahanası

- Badem

- Muz,

- Acı biber

- Börülce

BİTKİ ÇAYI OLARAK:

- Kızılcık çayı

- Anason

- Sarı kantaron

- Papatya çayı

ÖRNEK LİSTE

Sabah: Ballı limonlu su - (sabah kahvaltıdan 30 dakika önce aç)

Kahvaltı - 8:00

SEÇENEKLERDEN BİRİSİ TÜKETİLECEK:

2 adet haşlanmış yumurta ve az yağlı peynir, bolca yeşillik

3 yumurtadan omlet (1 tam 3 beyaz ile) çırpılacak

Ara 10:00: Aralarda 2 adet salatalık, 1 yeşil elma tarçınlı, 1 çay bardağı sarı leblebi, 1 fincan veya rezene çayı

Öğle 12:00 - 13:00: Aşağıdaki seçeneklerden bir tanesi yenilebilir: Kırmızı ve beyaz et istediğiniz kadar ve yanında yeşil salata (tek tip yeşillik-roka, göbek marul gibi) yeşil salata

Ara 15:00-16:00: Aralarda iki adet salatalık, bir yeşil elma veya bir kase çilek

Yeşil ( 1 fincan) ve rezene çayı (1 fincan) ve form çay ( 1 fincan)

Akşam 19:00-19:30: Kırmızı ve beyaz et istediğiniz kadar ve yanında yeşil salata (tek tip yeşillik-roka, göbek marul gibi) yeşil salata

Ara 21:00-21:30: Yeşil elma ve yanında iki ceviz, rezene çayı (1 fincan) ve melisa çayı (1 fincan)

DİKKAT!

İlk haftadan sonra haftada 1 kez sütlü tatlı-sade dondurma ve istediğiniz bir yemek.

3'üncü hafta: Bir kez sabah 1 adet yağsız tost.

3'üncü hafta: Bir kez kuru bakliyat.

Kaçamak yaparsanız hemen üzerine sıcak su için.

Kabızlığa dikkat, her gün düzenli çalışması önemli.

Haftada iki detoks şart.

Bir günlük yeşil elma detoksu

Bu detoks haftada 2 gün yapılacak. Metabolizma hızlandırıcı ve yağ yakıcı karışım tüm gün içilecek ve yanında sadece günde 4-5 adet yeşil elma yenilecek, iki salatalık ve iki adet hurma. Aralarda acıkırsanız bir çay bardağı beyaz leblebi yenilebilir.

KISACA:

Sabah, öğle ve akşam bir adet haşlanmış yumurta yenilecek.

Bütün gün yeşil elma (veya şekersiz meyvalardan) yenilecek, bol su ile beraber hazırlanan özel karışım içilecek. Ayrıca acıkırsanız iki hurma ve iki adet salatalık yiyebilir. Bunların dışında bir şey yenilmeyecek

ÖZEL KARIŞIM TARİFİ

METABOLİZMA HIZLANDIRICI VE YAĞ YAKICI KARIŞIMIN MALZEMELERİ:

- 1,5 litre su - Yeşil elmanın sadece kabukları - 1 orta boy limon kabuklu olarak - 2 parça kabuk tarçın - Demet maydanoz - Küçük parça taze zencefil -adet karanfil - 5-6 adet tane karabiber - 1 poşet veya 1 çay kaşığı kaşığı yaseminli yeşil çay - İçerken taze nane eklenebilir

YAPILIŞI

1,5 litre soğuk suya atılacak ve 1 taşım kaynatılıcak. Soğuyunca süzülerek bir şişeye konularak ve tüm gün ister soğuk isteğe bağlı olarak doğal tatlandırıcı eklenerek tüketilir. Bir günde maksimum beş porsiyon meyve yenebilir. Yeşil elma yerine 1 kase çilek, 1 küçük armut, 2 dilim ananas da yiyebilirsiniz.