Antep yöresine ait süzek yapması

Her gün yemek yapanlar günün menüsünü araştırıyor. Hâlâ bir menüye karar veremeyenler ise Gelinim Mutfakta gibi yemek programlarında yayınlanan yemek tariflerini kaçırmıyor. 2 Mart Pazartesi günü Gelinim Mutfakta programında bugünkü tarif; süzek yapması. Gaziantep yöresine ait süzek yapmasının tarifini ve malzemelerini araştıranlar haberimizden faydalanabilir.

MALZEMELER

350 g kıyma

2 bardak pilavlık bulgur

1 adet soğan

4-5 diş sarımsak

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı zeytinyağı

2 tatlı kaşığı tuz

1 yemek kaşığı toz kırmızı biber

1 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı yenibahar

YAPILIŞI

Soğanı ve sarımsağı ince ince kıyıp bir kaba alın, tuzu katın ve elinizle iyice ovun.

Soğan biraz suyunu bırakınca diğer malzemeleri ekleyin.

Uygun bir tepsiye alın ve iyice yoğurun.

Bulgur, soğan ve etin suyunu emecek, buharda pişerken şişecektir.

Yoğurulan etten küçük mandalina büyüklüğünde parçalar koparın ve elinizi ıslatarak avucunuzda yuvarlayın.

Tencerenin içine oturabilecek büyüklükte bir süzgece birbirinin üstüne gelmeyecek şekilde yan yana dizin.

Tencerenin dibine biraz su koyun, üzerine değmeyecek şekilde süzgeci yerleştirin.

Ağzını kapatarak suyu kaynatarak buharında pişiriniz.