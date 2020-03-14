Anne sütünü artırmanın doğal yolları

Anne sütü bebeğin sağlığı açısından büyük öneme sahip. Anne sütüne ne iyi geliyor? Rezene faydalı mı? Anne sütü nasıl artar? Yeni doğan bebek için sütü artırmanın yolları neler? Bebeği olan bütün anneler bu soruların cevabını araştırıyor. Yeni annelerin korkulu rüyası bebeğe yeterince anne sütüyle besleyememe korkusu. Çözüm bulamayan anneler için işte öneriler...

Rezene, incir, ısırgan otu ve kimyon gibi bitkilerle hazırlayacağınız çaylarla anne sütünü artırabilirsiniz. Uzmanlar günlük 4 litre su tüketilmesini öneriyor. Bunun yanı sıra sütün kalitesini artırarak çoğaltmak için de doğanın bize sunduğu sayısız kaynak var.

Rezene çayı, ısırgan otu, incir, kimyon, fesleğen, yeşil ve turuncu sebzeler, bu listenin başını çeker. Bu bitkileri tek tek kullanmanızın yanı sıra karıştırarak da çayını yapabilirsiniz. Üç litre suyun içine 6 adet inciri doğrayarak koyun ve 10 dakika kaynatın. Soğumaya bıraktığınız bu karışımı gün içerisinde tüketirseniz, sütünüzün yoğunluğu, kalitesi ve miktarı artar. İki tatlı kaşığı rezeneyi, 2 tatlı kaşığı kimyon tohumuyla birlikte 5 dakika kaynatın. Kimyon ve rezenenin gaz sökücü etkisiyle, anne ve bebek rahatlarken, içerisindeki uçucu yağlar ve besinler sayesinde süt yapar.



