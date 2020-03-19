Altın değerinde bitki! Birçok hastalığa şifa

Hastalığa çözüm olan şifalı bitkiler merak ediliyor. Özellikle mide ve sindirimle alakalı problem yaşayan hastalar doğal bitkilerle tedavi olmanın yollarını araştırıyor.

Bitkisel tedavi uzmanları altınmühür otunun özellikle mide, bağırsak ve sindirim için faydalı olduğunu dile getiriyor. Çayının hazırlanması için gereksinim duyulan bir bardak kaynar su içerisine atılan bir tatlı kaşığı altınmühür bitkisi, bu ölçülerde demlenerek günde dört sefer içilebilir; 10 günden sonra, altın mühür bitkisinin içilmesine ara verilmesi gerekmektedir; aksi takdirde, karaciğer üzerinde olumsuz etkiler yaratabilmektedir…

ALERJİK PROBLEMLERE BİREBİR

Altınmühür bitkisinin yapraklarından elde edilen lapa ise ciltte görülen isilik ve benzeri alerjik problemlerin iyileştirilmesine katkıda bulunmaktadır. Aynı zamanda safranın dengelenmesinde de bu otun faydalanmak mümkün. Bununla birlikte bağırsak solucanlarının düşürür.

PROSTAT RİSKİNİ AZALTIR



Faydaları arasında sindirim sistemini düzenlemesinden de söz etmek gerekir. Gıda zehirlenmesi gibi rahatsızlıklarda meydana gelen ishal ya da bulantı gibi problemler, altınmühürle giderilebilmektedir. Prostat probleminin tedavisinde de etkilidir.