Aleo Vera'nın faydaları ile kolay güzelliği yakalayın

Aloe Vera Türkiye'de "tıbbi sarısabır" olarak da biliniyor. Aslında Afrika topraklarında yetişen bu bitki evde de yetişebiliyor. Aleo Vera sadece vücuda uygulanarak değil ağız yoluyla da tüketilerek kullanılabiliyor. Birçok kullanım alanına sahiptir. Mesela içerisindeki yüksek miktardaki su ve mineraller ile cildi besleyen bu bitki cilde renk tonu eşitlemesinden sivilcelere, kırışıklara kadar iyi gelmekle birlikte içerisindeki sıvı çok güçlü ve doğal bir nemlendiricidir. İşte Aleo Vera mucizesi...

ALEO VERA'NIN FAYDALARI NELERDİR?

ALOE VERA

Afrika kökenli olan aloe vera, zambakgiller ailesinden kaktüse benzer bir bitkidir. Sıcağı seven aloe vera, ülkemizde Günaydoğu Bölgesi’nde yetiştirilmektedir. Tıbbi amaçlarla kullanılan aloe vera için Tıbbi sarısabır da denilir. Çok zengin içeriği ile aloe vera, jel ve kabuk bölümü olmak üzere birçok amaçla kullanılmaktadır. Özellikle yanıklar için kullanılan aloe vera jeli ile birlikte hem yüzeysel hem de sindirim yolu ile tüketimi mevcuttur.

ALOE VERANIN FAYDALARI

Aloe veranın yukarıda ifade ettiğimiz içeriği nedeniyle sağlık açısında birçok faydası vardır. Harici olarak kullanıldığı zaman da yanıklar, yaralar ve akneler gibi cilt problemlerine iyi gelen aloe vera, yenilmesi, içilmesi şeklinde ise sindirim, boşaltım ve sinir sistemine birçok faydası vardır. Aloe veranın başlıca faydaları şunlardır;

1- ALOE VERANIN CİLDE FAYDASI

Aloe veranın en çok kullanım alanı şüphesiz cilt üzerinedir. Kan dolaşımını artırması ve iyileşme sürecini hızlandırma nedeniyle yaralar ve yanıklar için alo vera jeli kullanılır. UV ışınlarından doğal bir koruma sağlayan aloe verayı, güneşe çıkmadan önce sürmeniz yeterli olacaktır.

2- KABIZLIĞI GİDERİR

Vücudu arındırmak ve bağırsakları temizlemek için önerilen aloe vera, kabızlığı giderir. Fakat fazla kullanımı ile bu özelliğini kaybedebilir.

3- AĞIZ BAKIMI SAĞLAR

Ağız içi iltihapları olarak sayabileceğimiz dişeti iltihabı, stomatit gibi sorunlar için aloe veranın posasını kullanabilirsiniz. Aloe verayı ezip ağzınızdaki yaraya sürmeniz ile etkisini gösterir.

4- BAĞIRSAK SORUNLARINI GİDERİR

Kahvaltıdan önce içeceğiniz aloe veralı karışım ile bağırsak rahatsızlığınızı giderebilirsiniz. Bunun için şu dört malzemeyi karıştırıp içmeniz gerekir: bal, portakal suyu, aloe vera, su.

5- AKNELER İÇİN ALOE VERA

İltihap sökücü olan aloe vera, akne düşmanıdır. Aloe vera içeren bir sabunun sabah - akşam kullanmak şartıyla aklen oluşumu önüne geçebilirsiniz. Aynı zamanda sivilcelerinize iyi gelir, yağ miktarını dengeler. Aloe vera jelini ise sivilcelerinizin şişliğini azaltmak, cildi yumuşatmak ve cildin kendini yenilenmesi için kullanabilirsiniz.

6- SELÜLİTE KARŞI ALOE VERA

Aloe veranın dermatolojik olarak en büyük faydası, selülitleri azaltmasıdır. Düzenli olarak yapılan spor, dengeli beslenme ile birlikte kullanılan aloe vera, selülit oluşumu önüne geçer.

7- SAÇ BAKIMI YAPAR

Aloe vera, UV ışınlarından kafa derisini koruduğu gibi saçı günlük gelecek etkilerden korur ve daha parlak, canlı bir görünüme kavuşturur. Bunun dışında saçı aloe vera ile yıkamakla saçınızda kepek sorunu çözülmüş olur. Anestetik özellikleri nedeniyle aloe vera ile yıkanan saç sonrasında stres azaltıcı etkisini görebilirsiniz.

8- ZAYIFLAMAYA YARDIMCI OLUR

Aloe vera ile hazırlanmış anlatacağımız bu kürü diyet listenize ekleyebilirsiniz. Aloe vera, detoks etkisi gösterir. Bunun için aşağıdaki kürü, sabahları aç karnına tüketmeniz kilo vermenize yardımcı olacaktır. Kür için; bir orta boy aloe vera yaprağı, bir çorba kaşığı bal ve bir limonun suyu. Malzemeler karıştırılıp süzülür. Elde edilen suyu sabahları aç karnınıza içiniz.

ALOE VERANIN DİĞER FAYDALARI

Aloe veranın yukarıda detaylarına değindiğimiz faydalarının dışında daha çok pek çok işlevi ve faydası bulunmaktadır. İşte mucize bitki alove veranın madde madde tüm faydaları...

Beyaz kan hücrelerinin üretimini teşvik eder.

Sindirim sistemini kuvvetlendirir.

Mide rahatsızlıklarını azaltır. Mide yanması ve hazımsızlık sorunları giderir.

Cildi onarır, nemlendirir ve yıpranmış hücreleri yeniler.

Kuru ciltlerde görülen dökülme ve kızarıklık için aloe vera yağı, aloe vera sabunu kullanımı iyi gelir.

Aloe veranın içeriği, yanıklar, deri iltihapları ve güneş yanıkları tedavisinde etkilidir.

Diş etleri sağlığını korur ve iyileştirir.

Kolon kanseri riskini azaltır.

Bağırsak mantarlarını giderir.

Böbrekleri hastalıklardan korur, idrar yolu rahatsızlıklarını önler.

Aloe vera, vücuttaki enzimleri depolama özelliğine sahiptir.

Enfeksiyon oluşumunu engeller.

Metabolizmayı hızlandırır.

Kana oksijen aşılayan aloe vera bitkisinin iltihap problemlerinde de tedavi edici yapıya sahip olduğu gözlemlenmiştir.

Cildin yaşlanmasını önler.

İçerdiği antioksidanlar ile aloe vera, tümör oluşumunu önleyebilir.

Kolesterol seviyesini dengede tutar.

Kanın akışkanlığı artırması nedeniyle damar tıkanıklığını önler ve kalp damar sağlığına faydalıdır.

Aloe vera jelinin ve sabununun kullanımı ile ufak cilt alerjileri tedavi edilir.

Aloe vera, rahatlatıcı özelliği ile depresyon ve ruhi bozukluklara neden olan sorunların giderilmesinde yardımcı olur.

Aloe vera bitkisi radyasyon etkilerini azaltabilir.

Aloe veranın mikrop öldürücü özelliği vardır.

Vücuda mineral ve vitamin depolar.

Iltihap önleyici etkisi nedeniyle artrit acısını azaltır.

Diyabete iyi geldiği gözlemlenmiştir.

Böcek sokmalarına karşı aloe vera jeli faydalıdır.

Aloe vera kremi sivilceleri ortadan kaldırmaya yardımcı olur.

Egzama ve sedef hastalığına iyi gelir.

Aloe vera bitkisi kaynatılarak içildiğinde astım hastalığının etkisini azaltır.

Aloe vera suyu, göz iltihaplarını hafifletir.

Aloe vera jeli veya aloe vera kremi donmadan kaynaklanan doku hasarlarına faydalıdır.

Elma ile alındığında aloe vera suyu müshil görevi görür.