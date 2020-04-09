Alışverişten sonra paketli gıdalar yıkanmalı mı? Alışverişten sonra temizlik nasıl olur?

Alışverişten geldikten sonra paketli gıdalar yıkanmalı mıdır? Koronavirüs salgını nedeniyle market alışverişinin ardından paketli gıdaların temizliği merak konusu oldu. Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Galip Ekuklu, koronavirüsle mücadele sürecinde, market ya da benzeri yerlerden alınan ürünlerin paketlerinin sabunlu su ya da çamaşır suyuyla yıkandıktan sonra dolaba yerleştirilmesini önerdi.

Prof. Dr. Ekuklu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin özellikle alışveriş sonrası bilinmesi ve dikkat edilmesi gereken önemli hususlar olduğunu söyledi.

Vatandaşların sokağa çıkma konusunda ne kadar dikkatli davransa da temel ihtiyaçlarını karşılamak için alışveriş yapmak zorunda kaldıklarını anlatan Ekuklu, bu alışveriş sırasında veya alınan malzemelerin dezenfekte edilmemesi durumunda virüs riskiyle karşılaşılabileceğini dile getirdi.

Market ve pazarlarda bazı önlemler alınsa da raflardaki ya da tezgahlardaki ürünlere sıkça dokunulduğunun altını çizen Ekuklu, "Bu temaslar Kovid-19 testi pozitif çıkan kişilerce de yapılabilmektedir. Özellikle hastalığı geçirdiğinin farkında olmayan bireyler ve gençler bu bakımdan daha risklidir ve neredeyse virüslü hastaların yüzde 80'e yakını hastalığı farkında olmadan, yani asemptomatik geçirmektedir." dedi.

"ÜRÜNLERİN PAKETLERİ SİLİNDİKTEN SONRA BEZLE KURUTULMALI"



Bu sebeplerden hastaların ürünlere farkında olmadan temas ettiğini vurgulayan Ekuklu, "Toplumumuzda özellikle sebze alırken ürüne dokunma ve seçme geleneği nedeniyle bu risk daha da artmaktadır." diye konuştu.

Alışverişten sonra ürünlerin paketlerinin hijyenine dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Ekuklu, şunları kaydetti:

"Paketli ürünler sabunlu su ya da çamaşır suyuyla yıkandıktan sonra dolaba veya saklanacak yere yerleştirilmelidir. Bu amaçla kullanılacak çamaşır suyu 1'e 100 sulandırılarak kullanılmalıdır. Bunun için pratik bir yol olarak 1 litre suya 1 yemek kaşığı ya da kullanılan üründen 1 kapak konulması yeterli olacaktır. Paketli ürünler bu suyla silindikten sonra temiz bir bezle kurutulmalıdır."

Ekuklu, koronavirüs sürecinde, alışveriş sırasında ve sonrasında alınacak tedbirlerin önemine işaret ederek, sözlerini şöyle tamamladı: