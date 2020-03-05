Alışveriş sitelerini en çok kadınlar şikâyet ediyor

Alışverişle ilgili merak edilenlerin başında ayakkabıların, kıyafetlerin, bebek ürünlerinin, teknolojik ürünlerin geri iade edilememesi ve bununla ilgili şikâyetlerin nereye yapılacağı konusu geliyor. Tüketici hakem heyetine nasıl başvururum, tüketici hakem heyeti nerede, aldığım ürünü nasıl geri veririm, ayıplı ürünü nasıl iade ederim, ürünle ilgili şikâyeti nereye yapacağım? Bütün bu sorular vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Haberimizin devamında alışveriş şikâyetlerine yönelik detayları bulabilirsiniz.

Aksam.com.tr'den Merve Kantarcı Çulha'nın sorularını yanıtlayan Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Levent Küçük, kadınların alışveriş konusunda yaşadığı problemleri ve yapılması gerekenleri anlattı.

Alışveriş konusunda şikâyetlerin en çok kadınlardan geldiğine dikkat çeken Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Levent Küçük, şunları kaydetti:

"Alışveriş sitelerini en çok kadınlar kullanıyor. Dolayısıyla şikâyetler de en çok onlardan geliyor. Fakat çareyi önce şikâyet sitelerine başvurmakta buluyorlar. Bu yanlıştır. Öncelikle firmayla görüşülmeli sonrasında bu şikâyet, tüketici hakem heyetlerine bildirilmelidir."

KADINLAR SOSYAL MEDYA ALIŞVERİŞİNE GÜVENİYOR

Sosyal medyaya olan ilgi alışveriş hesaplarını da artırdı. Durum böyle olunca özellikle ınstagramdan satışlar patladı. Kadınların özellikle buralardan çok alışveriş yaptığını belirten Levent Küçük, şöyle konuştu:

"Kadınlar tüketici hakları konusunda bilinçlendi. Fakat hala birçoğu güvenmedikleri sitelerden alışveriş yapıyor. Özellikle ayıplı mal ve geri iade konularında çok şikâyet geliyor. Bu konuda şikâyetlerini yasal yaptırımlarla çözmeli sonrasında şikâyet siteleri gibi yerlerde kamuoyunda paylaşmalılar."

TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNE NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Şahsen veya avukat aracılığıyla; elden, posta yoluyla veya elektronik ortamda e-Devlet kapısı üzerinden Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) ile tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılabilir. Bu itibarla, tüketici hakem heyetlerine sözlü başvuru yapılamamaktadır. Başvurular, uyuşmazlık konusunu içeren dilekçenin, varsa delil oluşturan ilgili belgelerle birlikte tüketici hakem heyetine verilmesiyle yapılır. Tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurular Ticaret Bakanlığı’nın internet sayfasında yer alan başvuru formu kullanılarak da yapılabilir.

BAŞVURULAR NEREDEN TAKİP EDİLEBİLİR?

Tüketici hakem heyetlerine yapılan başvurular e-Devlet üzerinden TÜBİS kanalıyla takip edilebilir.

NEREDEN BİLGİ ALABİLİRİM?

Tüketici hakları konusunda Ticaret Bakanlığı'nın sitesinden veya ALO 175 Tüketici Danışma Hattından bilgi alınabilir.