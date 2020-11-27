Alaska tatlısı nasıl yapılır? Alaska tatlısı tarifi ve malzemeleri

Alaska tatlısı tarifi ve malzemeleri bugün Zuhal Topal'la Sofrada ekrana geldi. Yarışmacı Melike Hanım lezzetli Alaska tatlısını kayınvalidelerin beğenisine sunacak. Akşam çayın eklenebilecek nefis lezzetlerden olan Alaska tatlısı tarifi ve malzemeleri...

ALASKA TATLISI MALZEMELERİ

2 paket kakaolu puding 4 paket kakaolu bisküvi 1 paket krem şanti 2 paket süt 1 paket çikolata sosu

ALASKA TATLISI NASIL YAPILIR?

Öncelikle 2 paket kakaolu pudingi 7 su bardağı süt ile pişiriyoruz.

Kakaolu bisküvilerimizi robottan geçirip un kıvamına getiriyoruz.

Pudingimiz ılıdıktan sonra içine un kıvamına getirdiğimiz bisküvileri ekleyip karıştırıyoruz. Pürüzsüz bir kıvam elde etmek için blender ile eziyoruz.

Soğumasını beklerken 1 paket krem şantiyi yarım su bardağı süt ile çırpıp tatlımızın üzerine sürüyoruz ve buzdolabında bekletiyoruz.

1 paket çikolata sosunu 2 su bardağı süt ile pişiriyoruz. Soğuduktan sonra tatlımızın en üzerine döküyoruz.

Buzdolabında beklettikten sonra tatlımız servise hazır.