Alaska tatlısı nasıl yapılır? Alaska tatlısı tarifi ve malzemeleri
Alaska tatlısı bugün Zuhal Topal'la Sofrada yer alan tatlılardan oldu. Yumuşacık kıvamı ile Alaska tatlısı yemek defterleriniz ekleyeceğiniz lezzetler arasında yer alacak. Çayın yanına yakışan püf noktalarıyla Alaska tatlısı tarifi ve malzemeleri...
Alaska tatlısı tarifi ve malzemeleri bugün Zuhal Topal'la Sofrada ekrana geldi. Yarışmacı Melike Hanım lezzetli Alaska tatlısını kayınvalidelerin beğenisine sunacak. Akşam çayın eklenebilecek nefis lezzetlerden olan Alaska tatlısı tarifi ve malzemeleri...
ALASKA TATLISI MALZEMELERİ
- 2 paket kakaolu puding
- 4 paket kakaolu bisküvi
- 1 paket krem şanti
- 2 paket süt
- 1 paket çikolata sosu
ALASKA TATLISI NASIL YAPILIR?
Öncelikle 2 paket kakaolu pudingi 7 su bardağı süt ile pişiriyoruz.
Kakaolu bisküvilerimizi robottan geçirip un kıvamına getiriyoruz.
Pudingimiz ılıdıktan sonra içine un kıvamına getirdiğimiz bisküvileri ekleyip karıştırıyoruz. Pürüzsüz bir kıvam elde etmek için blender ile eziyoruz.
Soğumasını beklerken 1 paket krem şantiyi yarım su bardağı süt ile çırpıp tatlımızın üzerine sürüyoruz ve buzdolabında bekletiyoruz.
1 paket çikolata sosunu 2 su bardağı süt ile pişiriyoruz. Soğuduktan sonra tatlımızın en üzerine döküyoruz.
Buzdolabında beklettikten sonra tatlımız servise hazır.