Tok tutan lezzet deposu Alaca çorbası tarifi

Alaca çorba Gaziantep ve yöresinin meşhur lezzetlerinden biri olup, Türkiye’nin gözde lezzetleri arasında yer almaktadır. Alaca çorba içerdiği mercimek, buğday, nohut gibi baklagillerden kaynaklanan lifler sayesinde hem kişiyi tok tutmaktadır hem de sağlıklı, besleyici bir besin kaynağı olarak karşımıza çıkmaktadır. “Alaca çorba nasıl yapılır?” sorusunun yanıtı tarifimizde gizli…

26 Ağustos 2019 Pazartesi 15:26
26 Ağustos 2019 Pazartesi 15:42
Tok tutan lezzet deposu Alaca çorbası tarifi

Alaca çorba, Gaziantep yöresinde yer alarak, Türk ve Anadolu mutfak kültürünü temsil eden değerlerden bir tanesidir.  Alaca çorbanın en önemli özelliği de ekonomik ve besleyici olmasıdır. Gaziantep yöresinin meşhur Alaca çorbasını yapmak için gerekli olan malzemeler; nohut, yeşil mercimek, aşurelik buğday, salça, soğan, tereyağı, tarhun otu, karabiber, tarhun otu, zeytinyağı ve tuz olarak listelenebilir. Sayılan malzemelerin ortak özellikleri ise genellikle bakliyat olması ve tok tutucu özelliğe sahip lifli yapılarının olmasıdır.

Alaca Çorba Tarifi İçin Malzemeler

  • 1/2 su bardağı nohut
  • 1/2 su bardağı yeşil mercimek
  • 1/2 su bardağı aşurelik buğday
  • 2 yemek kaşığı salça
  • 6 su bardağı su
  • 2 adet kuru soğan
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 tatlı kaşığı tarhun otu
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber

ÜZERİ İÇİN:

  • 1 yemek kaşığı tarhun otu
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı

Alaca Çorba Tarifinin Püf Noktası

Nohudu ve buğdayı bir gece önceden ıslatırsanız ertesi gün vakit kaybetmeden çorbanızı pişirmeye başlayabilirsiniz. Buğdayı sıcak suyla ıslatmanız daha iyi sonuç almanızı sağlayacaktır.

Alaca Çorba Tarifi Nasıl Yapılır?

  • Bir gece önceden ıslattığınız nohut ve buğdayı süzün. Nohudu, buğdayı ve yeşil mercimekleri ayrı ayrı kaplarda yumuşayana dek haşlayın.
  • Haşlanmış bakliyatların hepsinin suyunu süzün ve bir tencereye alın.
  • Üstlerine 6 su bardağı suyu ekleyin ve ocağın altını açın.
  • Soğanları küp küp doğrayın ve tencereye ilave edin. Bu şekilde ara ara karıştırarak, tüm malzemeler kaynayana dek pişirin.
  • Çorbanız kaynarken, küçük bir tavada tereyağını kızdırın, içerisine salçayı ve tarhun otunu ilave edip güzelce kavurun.
  • Kavurduğunuz salça ve tarhun otu karışımını kaynamakta olan çorbaya ekleyin ve yaklaşık 5 dakika daha bu şekilde kaynatın. Tuzunu ve karabiberini de ilave edin.
  • Çorbanız piştikten sonra altını kapatın ve servis kaselerine alın.
  • Bir tavada kızdırdığınız zeytinyağının içine tarhun otunu ekleyin ve birkaç kez karıştırdıktan sonra kaselere aldığınız çorbaların üzerine  zeytinyağında kavrulmuş tarhun otunu da gezdirerek servis edin.

 

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