Tok tutan lezzet deposu Alaca çorbası tarifi

Alaca çorba, Gaziantep yöresinde yer alarak, Türk ve Anadolu mutfak kültürünü temsil eden değerlerden bir tanesidir. Alaca çorbanın en önemli özelliği de ekonomik ve besleyici olmasıdır. Gaziantep yöresinin meşhur Alaca çorbasını yapmak için gerekli olan malzemeler; nohut, yeşil mercimek, aşurelik buğday, salça, soğan, tereyağı, tarhun otu, karabiber, tarhun otu, zeytinyağı ve tuz olarak listelenebilir. Sayılan malzemelerin ortak özellikleri ise genellikle bakliyat olması ve tok tutucu özelliğe sahip lifli yapılarının olmasıdır.

Alaca Çorba Tarifi İçin Malzemeler

1/2 su bardağı nohut

1/2 su bardağı yeşil mercimek

1/2 su bardağı aşurelik buğday

2 yemek kaşığı salça

6 su bardağı su

2 adet kuru soğan

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı tarhun otu

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

ÜZERİ İÇİN:

1 yemek kaşığı tarhun otu

3 yemek kaşığı zeytinyağı

Alaca Çorba Tarifinin Püf Noktası

Nohudu ve buğdayı bir gece önceden ıslatırsanız ertesi gün vakit kaybetmeden çorbanızı pişirmeye başlayabilirsiniz. Buğdayı sıcak suyla ıslatmanız daha iyi sonuç almanızı sağlayacaktır.

Alaca Çorba Tarifi Nasıl Yapılır?