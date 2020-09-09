Akupunktur ciltteki kırışıklıkları yok ediyor

Son yıllarda çok tercih edilen akupunktur tedavisi kozmetik amaçlı da kullanılmaya başlandı. Geleneksel Çin Tıbbı’nın en popüler uygulamalarından biri olan akupunktur tedavinin yanı sıra kozmetik amaçlı da kullanılabiliyor. Akupunkturun kilo verme, sigara bırakma gibi amaçların yanı sıra selülit, yüz ve boyun gibi bölgelerde kırışıklık için de kullanılabildiğini ifade eden Fitoterapi Uzmanı Dr. Serhat Koran, akupunktur hakkında merak edilenleri anlattı.

DHA'ya açıklamalarda bulunan Medipol Mega Üniversitesi Hastanesi’nden Fitoterapi Uzmanı Dr. Serhat Koran, şu bilgileri verdi:

“Kozmetik akupunkturu botoks gibi diğer estetik müdahalelerden ayıran en önemli özelliklerden biri yan etkisiz olmasıdır. Kozmetik akupunktur uygulaması yüz, boyun, selülitli bölge ya da yağ fazlalığı olan bölgelerde uygulanabilir. Kozmetik akupunktur ciltteki ince kırışıklıkları yok eder. Ciltteki sarkmalar ve gerdanın toparlanmasını sağlar. Cilde daha yumuşak daha parlak ve daha canlı bir görünüm kazandırır.”

“KİMYASAL KULLANILMIYOR”

Dr. Koran, hastaların herhangi bir kimyasala da maruz kalmadığını belirterek sözlerine şöyle devam etti:

“Ayrıca hastaya kimyasal ya da toksin enjekte edilmediği için tedaviyi tamamen kişinin kendi vücudu oluşturmaktadır. Bir başka ifade ile cildin gençliğini sağlayan kolajen ve elastini vücudun kendisi üretmektedir. Böylece cildimizdeki hücreler tembelleşmeyip aksine sürekli aktif çalışmaya devam ederek ciltte canlı ve genç kalması sağlanır.”

“GENÇLEŞTİRİRKEN BOTOKS GİBİ MİMİKLERİ SİLMİYOR”

Dr. Koran, kozmetik akupunktur uygulamasını ise şu şekilde açıkladı:

“Kozmetik akupunktur uygulaması yüz, boyun, selülitli bölge ya da yağ fazlalığı olan bölgelerde uygulanabilir. Uygulama, ihtiyaç duyulan vücut bölgesindeki akupunktur noktalarına tek kullanımlık, saç teli kalınlığındaki özel iğnelerle yapılır. Seanslar uygulanan bölgeye göre değişmekle beraber ortalama 20-30 dakika sürmektedir. Kozmetik akupunkturda hastanın kolajen ve elastin üretimi desteklendiği için ilk seansta kesin sonuç alınamamaktadır. Akupunktur seansı hastanın yaşına ve akupunktur uygulanacak bölgeye göre değişmektedir. Ortalama 6-10 seans uygulamak yeterli olacaktır. Kozmetik akupunktur doğal ve kişinin yaşına uygun bir şekilde ciltte gençleşme sağlar. Botoks uygulaması gibi cildinizdeki mimiklerde silinmelere neden olmaz. Ayrıca birçok kişi tarafından botoks ya da diğer kozmetik amaçlı uygulanan tedaviler anlaşılsa da kozmetik akupunkturdaki doğallık kesinlikle anlaşılamamaktadır.”

“AKNEYİ, CİLT SARKMASINI TEDAVİ EDİYOR”

Kozmetik akupunkturun ciltteki ince kırışıklıkları yok ettiğini belirten Dr. Koran sözlerini şöyle noktaladı: