Akrep burcu yorumları 15 Kasım 2019 Cuma (Günlük burç yorumları)

Günlük burç yorumlarında akrep burcu yorumları sorgulanıyor. Akrep burcunun 15 Kasım 2019 Cuma günü ne söyleyeceği merak ediliyor. Günlük hayatta yaşanacak değişimlerin yorumlanması için vatandaşlar burç yorumlarını takip ediyor. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcu yorumlarını Astrolog Ceylin Çelebi yazdı.

AKREP BURÇLARI 15 KASIM 2019 CUMA (24 EKİM - 23 KASIM)

Bilgi alışverişinin önemli olduğu bir gündesin. Bir kredi çekmeyi düşünüyorsan bugün bankalarla görüşmek için uygun bir gün. Yalnız gereksiz riskler almaktan kaçınmalısın. Ay 14:40’ta boşluğa girecek ve 19:15’e kadar sürecek. En son açısını Mars ile yapıyor. Kafana koyduğundan kolay vazgeçmeyeceksin.

AKREP BURCU KİŞİSEL ÖZELLİKLERİ

Akrepler kadar yaşamda tutkuyla yaşayan az insan vardır. Bu nedenle onları simgeleyen sözcük 'Arzuluyorum' dur. Hiçbir şeyi yarım bırakmazlar. Akreplerin güçleri gözlerinden okunur. Mimiklerini kontrol altında tutsalar bile, bakışları ile sevgilerini ya da nefretlerini aktarabilirler. Duygularına kapılırlarsa, tehlikeli olabilirler. Akrep'ler ukala ve kendini beğenmiş insanları sevmezler, onları aşağılayarak hadlerini bildirirler. Kendi bildiklerini okuyarak, uzlaşmaya yanaşmazlar. Aşırı bir şekilde kuşkuculardır, kolay inanmazlar ama inandıkları bir konuyu da sonuna kadar inatla savunurlar. Çalışmalarında sabır ve özenle çalışırlarken, gösterişten uzak bir şekilde işlerini yaparlar. Kendilerini yetiştirmemiş Akrep'ler, yaşamın basitliklerine yatkınlıkları ile kendi kendilerinin yok oluşlarına neden olurlar. Cinsellik yaşamlarında önemli bir yer tutar. Ölümü yeni bir başlangıç olarak kabul ettiklerinden, ölümden korkmazlar..

AKREP BURCU FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

Akreplerin fiziksel yapıları oldukça ilginçtir; orta yada daha uzun boylu olabilirler. Kalın fakat düzgün bir bedenleri vardır. Yuvarlak yüzleri olur. Saçları koyu renk ve dalgalı, hatta kıvırcıktır. Gözleri inanılma çekicidir. Baktıkları her şeyi adeta eritirler. Bir Akrebi bakışlarından kolayca tanıyabilirsiniz. Zodyak’ın en anlaşılmaz burcudurlar. Çoğu kez eleştiriye maruz kaldıkları için, kendilerini savunmaktan vazgeçmişlerdir. Duyguları çok derindir. Gizemli yapıları onları bulundukları ortamda farklı yerlere getirirler. Duyumsamaları yakıcıdır. Yoğun duyguları, kıskançlıklarını sürekli körükler. Hırslı yapıları yüzünden en zor hastalıklar gelip onları bulur. Bir Akrep hastalandığı zaman, teşhis edilmesi zor tahlillere gerek duyulabilir. Uzun araştırmalar sonucu hastalıkların nedeni genelde psikosomatik kökenlidir. Açığa çıkaramadıkları duyguları yüzünden bedenlerini harap ederler. Akreplerin cinsiyet hormonları herkesten çok daha fazla çalışır. Vücutlarındaki elektriksel potansiyel nedeniyle, bulundukları ortamda insanları kendilerine mıknatıs gibi çekerler.. Hastalık konusunda sabırsızdır. Acıya onun kadar dayanıklı çok az kişi görülür. Alınabilecek en etkili ilaçları hiç çekinmeden alırlar. İradelerine çok güvenir ve beyin gücü ile kendilerini iyileştirirler. Akrepler mide ve üreme organlarını temsil ettiği için, bu organları hassastır fakat her türlü rahatsızlığın üstesinden kolay gelirler.

Astrolog Ceylin Çelebi

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