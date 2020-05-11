Akrep burcu kadınının özellikleri Akrep burcunun özellikleri

Akrep burcu kadınının özellikleri merak ediliyor. Akrep burcu hangi ay? Akrep burcunun özellikleri nelerdir? gibi soruların cevabı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kuvvetli hislere sahip Akrep burcu kadını, duygusal anlamda yüksek bir potansiyele sahiptir ve çekicidir. Kendi rahatlıkları için birçok riski de göze alabilirler. İşte Akrep burcu kadınları ile ilgili bilinmeyen özellikler…

AKREP BURCU HANGİ AY?

24 Ekim-22 Kasım

AKREP BURCU KADINININ ÖZELLİKLERİ

Akrep kadınları çok duygusaldır. Zodyak'ta, onun kadar duygu yüklü, tutkulu bir kadın yok gibidir. Duygularını ve iç dünyasını gizlemeyi iyi başarır. Onlar en az Akrep erkekleri kadar kendilerine güvenirler. Dışarıdan bakıldığından, soğuk gözleri, insanı rahatsız edecek kadar kendinden emin tavrı, bu kadında duygunun zerresinin olmadığı izlemini verebilir. Fakat bu, buz dağının sadece görünen kısmıdır. Aşağılarda neler olduğunu da tam olarak hiç kimse bilemez. O bir sır küpüdür. Böyle görünmekten de hoşlanır. Çünkü kendisi gibi, her şey esrarengiz olduğu sürece güzeldir.

ZAYIF YÖNLERİ FARK EDERSE TEHLİKELİDİR

Çok sert ve güçlü görünürler fakat dişi kimlikleri asla bu gücün altında ezilmez. O, her şeyden önce bir kadın olduğunu bilir ve öyle davranır. Kararlı, tuttuğunu koparan, kendisini ezdirmeyen bu dişi kaplan aşık olduğunda bir yavru kediye dönüşebilir. Erkeğinin arzularına karşı çıkıp, uzun tartışmalardan sonra, durulmak hoşuna gider. Karşısındakinin kendisinden güçlü olduğunu bildiğinde ancak saygı duymaya başlar. Bu nedenle bir Akrep kadınına hitap edecek erkeğin gerçekten her yönden ondan güçlü olması gerekir. Aksi takdirde, bu tehlikeli dişi, saygı duymak şöyle dursun, karşısındaki erkeğin zayıf yönlerini keşfederek onunla bir kedinin fareyle oynadığı gibi oynayabilir.

AKREP BURCU KADINI NELERDEN HOŞLANIR?

Doğanın kendisine bahşettiği dişi görünümü iyice belirginleştirmek hoşuna gider. Kıyafet seçiminde son derece cüretkar olabilir. Seksi görüntüsünden hoşnuttur, bunu koz olarak kullanmayı da sever. Kendisine gizemli bir hava veren, içinde ışıldağını hissettiren koyu renk giysileri tercih eder. Ciddi kıyafetler gerektiren ortamlarda dahi, hem ciddi hem seksi giyinmeyi başarır. Giyim tarzı, aslında cinselliğe olan tutkusunun bir göstergesidir. Cinsellik Akrep kadını için önemlidir. Erkeği, cinsel arzularını olduğu kadar bitmez tükenmez duygusal arzularını da tatmin etmelidir. Ayrıca, bu kadının keskin zekâsıyla başa çıkabilecek, hatırı sayılır bir entelektüel birikime de sahip olmalıdır. Tabii ki, Akrep kadının kıskançlık krizlerinden yara almadan kurtulmayı başaracak gücü ve sabrı da unutmamalı!.. Heyecanını ayakta tutabilen bir erkek, onu mutlu edebilir.

Akrep kadının, sevdiği erkek için yapmayacağı hiçbir şey yoktur. Flörtü, macerayı sevse bile, bir erkeğe bağlandığında sadık kalmayı tercih eder. Aynı tavrı bekler. Sezgileri çok güçlüdür. İlgi odağı olmaktan çıkıp, hatta aldatıldığını öğrenirse, bu erkeğe elinden gelen kötülüğü yapmaya çalışabilecek kadar da kinci ve öfkeli olabilir. Akrep kadınlarının en tehlikeli yanı budur. Akrep kadınıyla beraberlik, muhtemelen fırtınalı olacaktır ama, tüm bunlara değebilir. O, erkeğini zevkin ve acının doruklarında dolaştırır durur. Zaten, onunla birlikte olmanın güzel yanı da hep doruklarda olmaktır.

AKREP BURCU PARAYI SEVER Mİ?

Eğer Akrep burcu doğumlu biriyseniz yani doğum gününüz 24 Ekim ile 22 Kasım arasında ise, sizler su elementinin sabit niteliğine sahipsiniz. Oldukça kuşkucu yapınızdan ötürü bilinmedik her alan sizler için risk teşkil edebilir. Sabit niteliğinizden ötürü de risk almaktan çok hoşlanmazsınız. Borsa gibi alanlardan uzak durursunuz. Gayrimenkul gibi alanlara yatırım yapmak sizler için her zaman çok daha güvenli bir yatırım alanı olabilir.

AKREP BURCU HOBİLERİ NELERDİR?

En gizemli, en dedektif, en duygularını yoğun yaşayan Akrepler soruyorum sizlere, bu süreçte araştırmadık eski sevgili, arkadaş, arkadaşın arkadaşı, arkadaşın görümcesinin dayısının yeğeni kaldı mı? Bence kalmamıştır. Herkes araştırılmış, gizlide saklıda ne varsa artık biliniyordur sizler tarafından. Aynı zamanda doğanın gizemleri, mısır piramitlerinin sırları, okült konular gibi birçok konu da bu süreçte sizlere keyif verecek güzel araştırmalar olabilir.

AKREP KADINI İÇİN ÇOCUKLAR ÖNEMLİDİR

Çocukları onlar için hayatlarının en önemli varlıklarıdır. Onlar için yapmayacağı fedakarlık yok gibidir. Ama sahiplenici olduklarından onları özgür yetiştiremeyebilirler. Duygusal yoğunluğu çocuğuna gösterdiği sevgide de yaşarlar. Özellikle meslek seçimlerinde ve kiminle evleneceğine bir Akrep kadını, kendi düşüncesini çocuğuna aşılamaya kalkışıp, baskı uygulayabilir. Eğer çocuk pasif değil, kendini değiştirebilmişse işte o zaman büyük tartışmalar çıkabilir.