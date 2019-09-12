Akciğer kanseri tedavisinde yeni yöntem: İmmüno-onkoloji!

Prof. Dr. Ahmet Bilici, "Metastatik küçük hücreli dışı akciğer kanserinde kemoterapi alan hastalarda 5. yılda sağ kalım oranları yüzde 3 iken, bu oran immüno-onkolojik tedavi gören hasta grubunda yüzde 13 oldu." dedi.

Prof. Dr. Ahmet Bilici, yaptığı yazılı açıklamada, tüm dünyadan onkoloji, göğüs hastalıkları uzmanları ve kanser tedavisi sürecine dahil olan diğer branşlardan doktorların katıldığı ve kanser klinik çalışmalarının açıklandığı Uluslararası Akciğer Kanseri Çalışma Grubu tarafından düzenlenen IASLC 2019 Dünya Akciğer Kanseri Kongresi'nin 7-10 Eylül'de Barselona'da gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Birçok hekimin takip ettiği kongrede, akciğer kanserinde uygulanan yenilikçi yaklaşımlar ve tedavi olanaklarının sunulduğunu belirten Bilici, şunları kaydetti:

"Kongrede, metastatik veya ilerlemiş küçük hücreli dışı akciğer kanserinde immüno-onkolojik tedaviden uzun sağ kalım takibini temsil eden 5 yıllık birleştirilmiş etkililik ve güvenlilik bulguları aktarıldı. Metastatik küçük hücreli dışı akciğer kanserinde kemoterapi alan hastalarda 5. yılda sağ kalım oranları yüzde 3 iken, bu oran immüno-onkolojik tedavi gören hasta grubunda yüzde 13 oldu. 5 yılda sağ kalan hastalar arasında immuno-onkoloji tedavisi kullanmaya devam edenlerin oranı yüzde 36'dır. İmmüno-onkolojik tedavileri kemoterapiler ile karşılaştırdığımızda yan etki açısından daha rahat uygulanabildiğini söyleyebiliriz."

(AA)