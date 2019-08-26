Akçaabat Köftesi'nin püf noktası

Akçaabat Köftesi, Trabzon’un Akçaabat ilçesinde Akçaabatlı lokantacılar tarafından yapılmaya başlamıştır. Malzeme olarak kıyma haline getirilen öküz ve dana etleriyle ve bunlara ilave edilen ekmek ve sarımsak kullanılmıştır. Akçaabat Köftesi, ilk olarak bölgeye tanıtılmıştır ve zamanla bu yöresel lezzet tüm dünyaya yayılmıştır. “Akçaabat köftesi nasıl yapılır?” sorusunun yanıtı haberimizde…

26 Ağustos 2019 Pazartesi 14:24
26 Ağustos 2019 Pazartesi 14:24
Akçaabat Köftesi'nin püf noktası

Akçaabat Köftesini evinizde hazırlamanız yaklaşık 35 dakika sürmektedir, pişirme süresi ise 15 dakika kadardır. Akçaabat Köftesini Akçaabat’ta yemek oldukça keyifli olacaktır ancak vereceğimiz tarifle evde yaptığınız Akçaabat Köftesi en az yöresinde yiyeceğiniz kadar lezzetli olacaktır. Akçaabat köftesinin en önemli özelliklerinden biri Odun kömürüyle çalışan ocaklarda pişirilmesidir. Ocak belirli sıcaklığa ulaştıktan sonra ızgarası tel fırça ile silinir. Ardından böbrek yağı ile temizlenir. Ve sıra halinde köfteler ızgaraya dizilir.

Akçaabat Köftesi Tarifi İçin Malzemeler

  • 500 gram dana kıyma
  • 100 gram yağlı kuzu boşluk eti
  • 4 diş sarımsak
  • 1 su bardağı Trabzon ekmeği kırıntısı
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 2 adet domates
  • 2 adet yeşil sivri biber

Akçaabat Köftesi Tarifinin Püf Noktası

İki ayrı kıymayı aynı anda çektirmek, fazla yağ ilave etmeden ideal köfteye ulaşmanıza yardımcı olur.

Akçaabat Köftesi Tarifinin Pişirme Önerisi

Dilerseniz fırının ızgara telinde 180 derecelik fırında da köftelerinizi pişirebilirsiniz.

Akçaabat Köftesi Tarifi Nasıl Yapılır?

  • Trabzon ekmeği içini rondodan geçirin ve bir gece iyice kuruması için, bir tepsiye yayın ve üzerine tülbent örterek bekletin.
  • İki kıymayı birlikte çektirebilirseniz daha kolay harmanlancaktır. Eğer çektiremediyseniz iki kıymayı ekmek içiyle birlikte 5 dakika kadar yoğurun.
  • Sarımsağı, tuz ve karabiberi ilave edin.
  • Rulo haline getirin ve buzdolabında bu haliyle 30 dk dinlendirin.
  • Bıçak yardımıyla porsiyonlayın ve avuç içinizle bastırın.
  • İyice ısınmış, hafif yağlanmış döküm tavada önlü arkalı kızartın. Domates ve biberleri de tavaya dizin. Hafifçe közleyin.
  • Sunum tabağına yerleştirin ve afiyetle servis edin.
ilgili yazılar
Rüyanızda gördüyseniz nikah yakındır...
Rüyanızda gördüyseniz nikah yakındır...
Osmanlı kadınlarının cildi onun elinden geçiyor
Osmanlı kadınlarının cildi onun elinden geçiyor
Doğa eczanesinin gözde ismi: Civanperçemi
Doğa eczanesinin gözde ismi: Civanperçemi
İlkbaharın müjdecisi: Çağla meyvesinin faydaları
İlkbaharın müjdecisi: Çağla meyvesinin faydaları
Hayatımızın bir parçası ama kimin icat ettiğini biliyor muyuz?
Hayatımızın bir parçası ama kimin icat ettiğini biliyor muyuz?
Bu rahatsızlıklara sahipseniz B12 takviyesi şart!
Bu rahatsızlıklara sahipseniz B12 takviyesi şart!
En Yeniler
20. yüzyılın ilk sanat devrimi: Fovizm
20. yüzyılın ilk sanat devrimi: Fovizm
Dikkat çekmeyi başarıyor: Hint mitolojisine yakından bakış
Dikkat çekmeyi başarıyor: Hint mitolojisine yakından bakış
İlkbaharın müjdecisi: Çağla meyvesinin faydaları
İlkbaharın müjdecisi: Çağla meyvesinin faydaları
Kısa sürede etkili sonuç: Kakao maskesi
Kısa sürede etkili sonuç: Kakao maskesi
Rüyanızda gördüyseniz nikah yakındır...
Rüyanızda gördüyseniz nikah yakındır...
Akçaabat Köftesi'nin püf noktası
Akçaabat Köftesi'nin püf noktası
Bu rahatsızlıklara sahipseniz B12 takviyesi şart!
Bu rahatsızlıklara sahipseniz B12 takviyesi şart!
Cildinizin ihtiyacı olan doğal mucize: Karabaş otu
Cildinizin ihtiyacı olan doğal mucize: Karabaş otu
Hayatımızın bir parçası ama kimin icat ettiğini biliyor muyuz?
Hayatımızın bir parçası ama kimin icat ettiğini biliyor muyuz?
Aşçı çorbasının en leziz tarifi!
Aşçı çorbasının en leziz tarifi!
Osmanlı kadınlarının cildi onun elinden geçiyor
Osmanlı kadınlarının cildi onun elinden geçiyor
Küresel hastalıklar arasında 6. sırada yer alıyor...
Küresel hastalıklar arasında 6. sırada yer alıyor...
Göğüs hastalıkları için süper güç niteliğinde: Bamya tohumu
Göğüs hastalıkları için süper güç niteliğinde: Bamya tohumu
Gebelikte uçağa binmek tehlikeli mi?
Gebelikte uçağa binmek tehlikeli mi?
Acı biber neden yanma hissi verir?
Acı biber neden yanma hissi verir?
En yeni moda, güzellik, aşk ve ilişkiler, sağlık, anne ve çocuk, yemek tarifleri, astroloji haberlerini güncel bilgilerle anında Mor Papatya’da bulabilirsiniz.
Kategoriler
Bizi Takip Edin