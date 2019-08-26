Akçaabat Köftesi'nin püf noktası

Akçaabat Köftesini evinizde hazırlamanız yaklaşık 35 dakika sürmektedir, pişirme süresi ise 15 dakika kadardır. Akçaabat Köftesini Akçaabat’ta yemek oldukça keyifli olacaktır ancak vereceğimiz tarifle evde yaptığınız Akçaabat Köftesi en az yöresinde yiyeceğiniz kadar lezzetli olacaktır. Akçaabat köftesinin en önemli özelliklerinden biri Odun kömürüyle çalışan ocaklarda pişirilmesidir. Ocak belirli sıcaklığa ulaştıktan sonra ızgarası tel fırça ile silinir. Ardından böbrek yağı ile temizlenir. Ve sıra halinde köfteler ızgaraya dizilir.

Akçaabat Köftesi Tarifi İçin Malzemeler

500 gram dana kıyma

100 gram yağlı kuzu boşluk eti

4 diş sarımsak

1 su bardağı Trabzon ekmeği kırıntısı

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

2 adet domates

2 adet yeşil sivri biber

Akçaabat Köftesi Tarifinin Püf Noktası

İki ayrı kıymayı aynı anda çektirmek, fazla yağ ilave etmeden ideal köfteye ulaşmanıza yardımcı olur.

Akçaabat Köftesi Tarifinin Pişirme Önerisi

Dilerseniz fırının ızgara telinde 180 derecelik fırında da köftelerinizi pişirebilirsiniz.

Akçaabat Köftesi Tarifi Nasıl Yapılır?