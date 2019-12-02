Ağız kokusu çekmemek mümkün! İşte doğal yöntemi

Ağız kokusunun geçmesini isteyen vatandaşlar bunun hangi yollarla olabileceğini araştırıyor. Ağız kokusu vatandaşların sıkça rahatsız olduğu durumlardan biridir. Ağız kokusunu geçirmenin doğal yolları da bulunuyor. Haberimizin devamında ağız kokusunu geçirecek doğal püf noktaları bulabilirsiniz.

HAVUÇ VE ELMA TÜKETİN

Elma ve havuç sindirimi iyileştirir ve sindirim sistemini sağlıklı tutar. Bu durumda midede gaz oluşumunu ve ağızdaki kötü bakterilerin oluşumunu engeller.

YEMEKLERİ SÜSLEYEN GARNİTÜRLERİ TÜKETİN

Nane ve kekik ile süslenmiş garnitürler ağız kokusunu engeller ve mide ekşimesini rahatlatmaya yardımcı olur. Yemeği süsleyen bu garnitürleri mutlaka tüketin.

YOĞURT EN İYİ ARKADAŞINIZ OLSUN

Yoğurtta bulunan iyi bakteriler sindirime, özellikle süt ürünlerinin sindirilmesine yardımcı olur. Probiyotiklerde bulunan iyi bakteriler, birçok çalışmada gösterildiği gibi, ağızda mevcut olan sülfit bileşiklerinin seviyesini düşürür. Yoğurt alırken, şekerli olanlarından mutlaka uzak durun ve ev yoğurdu olmasına özen gösterin.

VİŞNE

Mutlaka vişne tüketin. Vişne ağızda oluşan kötü kokuyu engeller ve kolay sindirime yardımcı olur.

YEŞİL ÇAY

Yeşil çay içmek, beyin fonksiyonlarını iyileştirmeye ve belirli kanser türlerinin riskini azaltmaya yardımcı olur. Aynı zamanda vücutta detoks etkisi yaratır. Antioksidanlar bakımından çok zengindir.

ZENCEFİLLİ LİMONLU ÇAY

Zencefilin birçok tıbbi özelliği vardır. Mide asidinin giderilmesine yardımcı olur. Ayrıca ağızdaki kötü bakterileri de yok eden zencefilli limonlu çayı gargara olarak kullanabilirsiniz. bunu kullanarak ağzınızı durulayabilirsiniz.