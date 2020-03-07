Ağız kokusu nasıl geçer? İşte doğal çözümler!

Günlük hayatta nefes verirken dışarı salınan kötü koku ağız kokusu olarak tanımlanıyor. Birçok insan ağız kokusundan şikâyet ediyor ve ağız kokusuna son verecek yiyecekleri araştırıyor. Haberimizin devamında ağız kokusuna son verecek besinleri bulabilirsiniz...

GARNİTÜRLERİ TÜKETİN

Nane ve kekik ile süslenmiş garnitürler ağız kokusunu engeller ve mide ekşimesini rahatlatmaya yardımcı olur. Salataları süsleyen bu garnitürleri mutlaka tüketin.

HAVUÇ VE ELMA TÜKETİN

Elma ve havuç sindirimi iyileştirir ve sindirim sistemini sağlıklı tutar. Bu durumda midede gaz oluşumunu ve ağızdaki kötü bakterilerin oluşumunu engeller.

ÇANTANIZDA YEŞİL ÇAY BULUNDURUN

Yeşil çay içmek, beyin fonksiyonlarını iyileştirmeye ve belirli kanser türlerinin riskini azaltmaya yardımcı olur. Aynı zamanda vücutta detoks etkisi yaratır. Antioksidanlar bakımından çok zengindir.

YOĞURT EN İYİ ARKADAŞINIZ OLSUN

Yoğurtta bulunan iyi bakteriler sindirime, özellikle süt ürünlerinin sindirilmesine yardımcı olur. Probiyotiklerde bulunan iyi bakteriler, birçok çalışmada gösterildiği gibi, ağızda mevcut olan sülfit bileşiklerinin seviyesini düşürür. Yoğurt alırken, şekerli olanlarından mutlaka uzak durun ve ev yoğurdu olmasına özen gösterin.

VİŞNE

Vişne ağızda oluşan kötü kokuyu engeller ve kolay sindirime yardımcı olur.

BOL BOL SU TÜKETİN

Ağız kokusuna neden olan bakterilerle baş etmek için sık sık su içmek iyi bir çözüm olacaktır. Sağlık açısından da faydalı olan suyu bol miktarda tüketin.

ZENCEFİLLİ LİMONLU ÇAY

Zencefilin birçok tıbbi özelliği vardır. Mide asidinin giderilmesine yardımcı olur. Ayrıca ağızdaki kötü bakterileri de yok eden zencefilli limonlu çayı gargara olarak kullanabilirsiniz. bunu kullanarak ağzınızı durulayabilirsiniz.