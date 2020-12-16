Adıyaman usulü kolotik tarifi! Adıyaman'nın meşhur ekşili köftesi

Adıyaman usulü kolotik tarifi ekşili köfteyi andıran bol etle pişirilen bir yemektir. Basalla yemeği de denilen kolotik(kılotik) tarifi sofralarda sevilerek tüketiliyor.



ADIYAMAN USULÜ KOLOTİK TARİFİ MALZEMELERİ

Köftesi için :

100 gr yağsız kıyma

4 su bardağı köftelik bulgur

1 su bardağı irmik

5 çorba kaşığı un

1 yemek kaşığından az salça

1 Adet yumurta

Nar ekşisi

Suyu İçin :

300 gr haşlanmış kuşbaşı doğranmış kuzu eti

2 su bardağı haşlanmış nohut

1 büyük boy soğan

1 yemek kaşığı salça

Sumak ekşisi

Nane

Tuz

ADIYAMAN USULÜ KOLOTİK TARİFİ YAPILIŞI

Adıyaman kolotik tarifi için önce köfteyi yoğurun. İrmik ve bulguru soğuk su ile kısır gibi ıslatın ve 5 dakika bekletin. Ardından kıyma ve salçasını ekleyerek iyice yoğurun. Karışıma unu da ekleyerek yoğurmaya devam edin.

Köfteyi yoğurduktan sonra nohut büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın. Köftenin tamamını yuvarladıktan sonra üzerini kurumaması için kapatıp bekletin.

Suyunu yapmak için bir tencerenin içine soğanı doğrayın ve yağda kavurun. Salçayı da ekleyin. Kavrulduktan sonra önceden haşlanmış et ve nohutu suyu ile birlikte ekleyin.

Bu şekilde 30 dakika kadar kısık ateşte pişirin. Ardından köftelerini koyup tuzu ve ekşisini ilave edin. Birkaç dakika köfteleri kaynatıp altını kapatın. Üzerine kuru nane ile süsledikten sonra servis yapabilirsiniz.

Adıyaman usulü panki tarifi! İrmik ve bulgurdan köfte tarifi