Adım adım kolay baklava tarifi nasıl olur? Baklava yapmanın püf noktası nedir?

Baklava tarifi merak edilen konular arasında yer alıyor. Ev yapımı kolay cevizli baklava tarifi nasıl yapılır? Hazır yufkadan baklava nasıl yapılır? gibi soruların cevabı araştırılıyor. Ramazanın vazgeçilmez tatlıları arasında yer alan baklavayı yapmak zor olsa da denemeye değer bir lezzet. Cevizli, fıstıklı baklavalar sofraların en özel lezzetleri arasında bulunuyor. Hazır yufkadan ve el açması yufkadan yapabileceğiniz iki farklı baklava tarifini sizler için hazırladık. İşte adım adım kolay baklava tarifi…

EV BAKLAVASININ MALZEMELERİ

5 su bardağı un

3 adet yumurta

1 su bardağı süt

1 su bardağı ayçiçek yağı

1 paket kabartma tozu

Yarım çay kaşığı tuz

BAKLAVANIN ARA KATLARI İÇİN GEREKLİ OLAN MALZEMELER

1,5 su bardağı mısır nişastası

250 gram eritilmiş tereyağı

3 su bardağı ince çekilmiş ceviz içi

BAKLAVA ŞERBETİ NASIL YAPILIR?

3,5 su bardağı toz şeker

3,5 su bardağı su

Yarım tatlı kaşığı limon suyu

BAKLAVA NASIL YAPILIR?

Karıştırmak için hazırlanmış olan derin bir kap içerisine unu boşaltın ve diğer malzemelerin iyi karışabilmesi için havuz şeklinde bir çukur oluşturun. Oluşturduğunuz havuza yumurta, süt, ayçiçek yağı, kabartma tozu ve tuzu ekleyin.

Malzemelerin tamamını una yedirerek karıştırma başlayan ve kulak memesi kıvamına gelene kadar yoğurun. Hazırladığınız hamurun üzerini kapatarak 1 saat kadar oda sıcaklığında dinlenmesini ve kabarmasını bekleyin. Hazır hale gelen hamuru göz kararıyla 20 eşit parçaya bölün ve oklava ile tabak büyüklüğüne gelecek kadar açın.

Aralarına mısır nişastası eklediğiniz bezeleri birer birer oklava yardımı ile büyütün ve incecik hale gelene kadar açın. Yufka katlarının aralarını yağlamak için tereyağını küçük bir tencerede kısık ateşte eritin.

Önceden dibi yağlanmış olan tepsiye açtığınız yufkaları dizmeye başlayın ve 10 adetin aralarında tereyağı olmasına özen gösterin. İnce çekilmiş ceviz içini baklavanın orta katına eşit olarak dağıtın.

Kalan yufkaları da aynı şekilde aralarını tereyağı ile yağlayarak üst üste dizin ve baklavanın ikinci katını oluşturun. Yufkaların kenarlarını bıçak ucu yardımıyla tepsinin alt tarafına doğru ittirin.

Baklavayı dikdörtgen dilimler haline getirin ve kalan eritilmiş tereyağını bir yumurta fırçası yardımıyla baklavanın üzerine sürün.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yufkaların üzerini sık sık kontrol ederek pişirin. Ortalama 50 dakikalık bir pişme süresinin ardından yufkalar tamamen kızarmış olacak.

Baklavanın şerbetini hazırlamak için; toz şekeri, suyla derin bir tencerede karıştırdıktan sonra orta ateşte yaklaşık 25 dakika kadar kaynatın. Kaynayan şerbete limon suyunu ilave ettikten sonra ocaktan alın.

Fırından çıkarttığınız sıcak baklavanın üzerine bir kepçe yardımıyla sıcak şerbeti azar azar ilave ederek içine çekmesini bekleyin. Şerbetini çeken baklavayı dilediğiniz gibi serpiştirip servis edin.

HAZIR YUFKADAN BAKLAVA MALZEMELERİ

1 paket baklavalık yufka

250 gr eritilmiş tereyağı

1,5 su bardağı öğütülmüş ceviz (1 1/2 cup)

Şerbeti:

5 su bardağı şeker (5 cup)

5 su bardağı su (5 cup)

1/4 limon kabuğu ile

HAZIR YUFKADAN BAKLAVA NASIL YAPILIR?

Tereyağımızı köpük köpük oluncaya kadar eritiyoruz. Kararmamasına dikkat etmeliyiz. Elimize eldiven giyip, tepsinin her yerini iyice yağlıyoruz. Baklavalık yufkaları sayı olarak tam iki eşit parçaya ayırıyoruz. Bir adet baklavalık yufka alıp üzerine elimizle kuru yer kalmayacak şekilde tereyağı sürüyoruz. Üzerine ikinci yufkayı koyup onun üzerine de tereyağı sürüyoruz. Yufkaların yarısını tamamlayıncaya kadar işlemi tekrar ediyoruz.

Adet olarak tam yarısının aralarına tereyağı sürüp üst üste koyduğumuz baklava yufkalarının üzerine boşluk kalmayacak şekilde ceviz içini yayıyoruz.

Yufkaların kalan kısmının aralarına tereyağını sürerek işlemi tekrar ediyoruz. Kalan tereyağı en üste iyice sürüyoruz ki baklavamız nar gibi kızarabilsin. Yufkalar bitince baklavamızı arzu ettiğimiz şekilde kesiyoruz.

Dilimlediğimiz baklavamızı 200 derecede önceden ısıtılmış fırında nar gibi kızarıncaya kadar pişiriyoruz.

BAKLAVA YAPMANIN PÜF NOKTASI

Limonu şerbet kaynamaya başladıktan sonra kabuğu ile şerbetin içerisine atın. Biz baklavayı önce pişirip tamamen soğuttuktan sonra ılık şerbeti üzerine döktük. Şerbet sıcağa yakın ılık olmalı. Çok kaynar olur ise baklavanız hamurlaşacak çok ılık olursa da baklava şerbeti emmeyecektir.