Adım adım fotoğraflarla profiterol tarifi Evde profiterol tarifi ve malzemeleri

Profiterol birçok insanın favori tatlıları arasında yer alıyor. Peki, evde profiterol nasıl yapılır? Eğer iftar tatlısına hala karar vermediyseniz adım adım kolay profiterol tarifini sizler için hazırladık. İşte evdeki malzemelerle kolayca yapabileceğiniz çikolata şöleni profiterol tarifi…

PROFİTEROL İÇİN GEREKLİ OLAN MALZEMELER:

HAMURU İÇİN:

2 su bardağı su,

75 gram tereyağı,

1 su bardağı un,

3 adet yumurta,

1 çay kaşığı tuz.

KREMASI İÇİN:

4 su bardağı süt,

6 çorba kaşığı un,

2 tatlı kaşığı nişasta,

2 adet yumurta,

3 çay bardağı toz şeker,

1 paket vanilya.

ÇİKOLATALI SOSU:

2 paket çikolata,

1 kutu krema.

PROFİTEROL YAPILIŞI

Öncelikle tatlının hamurunu hazırlamakla başlayın.

Bir tencere alın ve içine 2 su bardağı su koyun.

Ardından tere yağını da ilave edip kaynatmaya başlayın.

Bu karışım kaynadıktan sonra 1 su bardağı un ve tuzu koyup iyice karıştırın.

Unu koyduktan sonra kısık ateşte 5 dakika kadar daha kaynatın.

Daha sonra ocaktan alıp ılımasını bekleyin.

Ilıdıktan sonra kullanacağınız yumurtaları bu karışımın içine teker teker kırın ve mikser yardımı ile iyice çırpın.

Kullanacağınız fırın tepsisini yağlayın.

Daha sonra hazırladığınız bu karışımı sıkma torbasının içine koyup tepsiye şekil vererek dizin.

170 derecelik fırında 20-25 dakika kadar pişmeye bırakın ve kremasının hazırlanışına geçebilirsiniz.

Kreması için gerekli olan 2 adet yumurtanın sarısı ve beyazını birbirinden ayırın.

Bir tencereye 4 su bardağı süt, 6 çorba kaşığı un, 2 tatlı kaşığı nişasta, 3 çay bardağı toz şeker ve 2 adet yumurtanın sarısını koyup bir süre çırpın.

Bu karışım kaynadıktan sonra 1 paket vanilyayı ilave edin ve ocaktan alın.

2 adet yumurtanın beyazını ise başka bir kabın içinde iyice çırpın.

Çırptıktan sonra ocaktan almış olduğunuz karışımın içine ilave edin ve karıştırın.

Daha sonra sosun hazırlanışına geçin.

Bir tencere alın ve içine 1 paket kremayı koyup ısıtın.

Sonra ocaktan alın ve çikolataları içine ilave edip karıştırın.

Hamur piştikten sonra hazırladığınız kremayı üzerine dökün.

Sonrada sosu üzerine gezdirin. Afiyet olsun…