Acılı fındık ezmesini denediniz mi? İşte tarifi

“Acılı fındık ezmesi nasıl yapılır ?” sorusu hep merak ediliyor. Giresun yöresine ait olan ve bölgenin çok bilinen ürünüdür. Yöresel lezzetlerden biri olan acılı fındık ezmesi herkes tarafından sevilerek tüketiliyor. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmesi olan acılı fındık ezmesinin nasıl yapıldığı araştırılan konular arasında yer alıyor.

15 Ağustos 2019 Perşembe 13:50
15 Ağustos 2019 Perşembe 13:50
Acılı fındık ezmesini denediniz mi" İşte tarifi

Acılı fındık ezmesi, sofranızda hem lezzetiyle hem de görüntüsüyle harika bir besin olarak bulunacaktır. Yapımı oldukça kolay olan bu lezzeti sizler de mutfağınızda yapabilirsiniz. Sabah kahvaltılarında tüketebileceğiniz acılı fındık ezmesi lezzetiyle herkes tarafından sevilerek tüketiliyor. 

ACILI FINDIK EZMESİ TARİFİ

MALZEMELER

2 su bardağı ince çekilmiş fındık

Yarım bayat ekmek içi

3 diş sarımsak

Yarım su bardağı fındık yağı

250 gr beyaz peynir

1.5 çay kaşığı nane

1.5 çay kaşığı köfte baharı

2 çorba kaşığı domates salçası

1 çorba kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kimyon

Tuz

ACILI FINDIK EZMESİ NASIL YAPILIR?

Acılı fındık ezmesinin yapımı zahmetsizdir ve kısa sürmektedir. Genel olarak bütün malzemelerin birbirine karıştırılması ve yoğruşturulması sonucu oluşturulur. En fazla 10 dakikada hazırlanan bu lezzeti sizler de kısa sürede mutfağınızda tarifimizi okuyarak yapabilirsiniz.

ACILI FINDIK EZMESİ VE ADIM ADIM HAZIRLANIŞI

Acılı fındık ezmesinin yapımına başladığınızda ilk olarak sarımsakları soyup ezin. Ardından, beyaz peyniri ufalayın ve ekmek içini ıslatıp sıkın.

Son olarak ufalanmasını sağlayın.

Bu aşamadan sonra çekilmiş fındığın, sarımsağın, ekmek içininin, peynirin, salçanın, köfte baharının, nanenin, tuzun, pul biberinin ve kimyonun bir kapta iyice karıştırılmasını sağlayın.

Ardından da yoğrulmasını gerçekleştirin.

Sonrasında, fındık yağını azar azar ekleyip tekrar yoğurma işlemini gerçekleştirin.

Ezmeyi servis tabağına aldıktan sonra üzerini çatalla şekillendirip servis yapın.

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