Acılı fındık ezmesini denediniz mi? İşte tarifi

Acılı fındık ezmesi, sofranızda hem lezzetiyle hem de görüntüsüyle harika bir besin olarak bulunacaktır. Yapımı oldukça kolay olan bu lezzeti sizler de mutfağınızda yapabilirsiniz. Sabah kahvaltılarında tüketebileceğiniz acılı fındık ezmesi lezzetiyle herkes tarafından sevilerek tüketiliyor.

ACILI FINDIK EZMESİ TARİFİ

MALZEMELER

2 su bardağı ince çekilmiş fındık

Yarım bayat ekmek içi

3 diş sarımsak

Yarım su bardağı fındık yağı

250 gr beyaz peynir

1.5 çay kaşığı nane

1.5 çay kaşığı köfte baharı

2 çorba kaşığı domates salçası

1 çorba kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kimyon

Tuz

ACILI FINDIK EZMESİ NASIL YAPILIR?

Acılı fındık ezmesinin yapımı zahmetsizdir ve kısa sürmektedir. Genel olarak bütün malzemelerin birbirine karıştırılması ve yoğruşturulması sonucu oluşturulur. En fazla 10 dakikada hazırlanan bu lezzeti sizler de kısa sürede mutfağınızda tarifimizi okuyarak yapabilirsiniz.

ACILI FINDIK EZMESİ VE ADIM ADIM HAZIRLANIŞI

Acılı fındık ezmesinin yapımına başladığınızda ilk olarak sarımsakları soyup ezin. Ardından, beyaz peyniri ufalayın ve ekmek içini ıslatıp sıkın.

Son olarak ufalanmasını sağlayın.

Bu aşamadan sonra çekilmiş fındığın, sarımsağın, ekmek içininin, peynirin, salçanın, köfte baharının, nanenin, tuzun, pul biberinin ve kimyonun bir kapta iyice karıştırılmasını sağlayın.

Ardından da yoğrulmasını gerçekleştirin.

Sonrasında, fındık yağını azar azar ekleyip tekrar yoğurma işlemini gerçekleştirin.

Ezmeyi servis tabağına aldıktan sonra üzerini çatalla şekillendirip servis yapın.