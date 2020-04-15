Acıkmadan yeme isteği ne anlama geliyor? Neden evde kaldıkça çok yiyoruz?

Karantina günlerinde evde yemek yeme isteği artıyor. Peki, neden evde kaldıkça çok yemek yiyoruz? Bireyin aç değilken olumsuz duygular ile baş etme stratejisi olarak yemek yemesine ‘duygusal yeme davranışı’ adı verildiğini ifade eden Kalabaş, “Yani, insanlar olumsuz duygularını kontrol altında tutmak için bu süreçte aç olmadığı zamanlarda bile sürekli kendilerini buzdolabının önünde buluyor. Özellikle de kendilerini güvende hissetmek ve mutlu olmak için yemek yiyor.” dedi.

Viral salgından dolayı insanların eve kapandıktan sonra normalde tükettiklerinden daha fazla gıda tükettiklerini ve durum ile başa çıkamadıklarını dile getirdiklerini belirten İstanbul Gelişim Üniversitesi’nden (İGÜ) Öğr. Üyesi Uzman Psikolog Selin Kalabaş, DHA'ya açıklamalarda bulunarak tavsiyelerini anlattı.

“GERÇEK AÇLIK VE DUYGUSAL AÇLIK FARKININ BİLİNMESİ GEREK”

İnsanların gerçek açlık ve duygusal açlık arasındaki farkı bilmesi gerektiğine vurgu yapan Selin Kalabaş, “Duygusal açlık bir anda belirir ve kişiler belli yiyecekleri (şekerli gıdalar vb.) yemek isterler fakat fiziksel açlık daha yavaş ilerler ve yiyecek ayırt etmeksizin aç olduğunuz için yemek istersiniz. Kısaca bu konuda kişinin farkındalığı olmalıdır.” dedi.

HATIRLATICI NOTLAR HAZIRLASINLAR

Kalabaş şunları söyledi: