Victoria's Secret'a şok: Aynı hallerini görmekten gına geldi

ABD’li model Kate Upton, Victoria’s Secret'ı eleştirdi. Upton, "Sürekli aynı vücut tiplerini görmekten gına geldi" ifadelerini kullandı.

Kate Upton, Andy Cohen’ın sunduğu sabah şovuna konuk oldu.

27 yaşındaki yıldız Victoria’s Secret modellerini eleştirdi.

Upton, "Sürekli aynı vücut tiplerini görmekten gına geldi. Bir marka olarak, dönemde artık her vücut tipini kapsıyor olmalısınız. Her kadının orada temsil edilmesi gerekiyor, yoksa olay bayıcı olmaya başlar" şeklinde konuştu.

Dikkat çeken açıklamaların ardından Upton, Shape dergisine özel olarak rötuşsuz basılan karelerinden de bahsetti.

Ünlü yıldız sözlerine şöyle devam etti:

"Kızımı kucağıma aldıktan kısa bir süre sonra böyle bir karar vermek gerçekten zordu. Yine de bunun çok önem taşıdığını düşünüyorum. Çünkü özellikle sosyal medya ve filtrelerle gerçek olan ve olmayan arasındaki farkı kaybettik."