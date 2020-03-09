9 Mart Pazartesi burç yorumları! Dolunay parasal durumları etkiliyor!

Astrolojiye ilgi duyanlar 9 Mart Pazartesi günü günlük burç yorumlarını merak ediyor. Dolunay'ın burçlara etkisini merak edenler günlük burçlarını araştırıyor. Aşk, iş, aile, sevgi ve sağlık konularında ne gibi değişimler yaşanacağı günlük burç yorumlarında ortaya çıkıyor. Dolunay parasal konuları ve ilişkileri nasıl etkiliyor? Astrolog Ceylin Çelebi'nin yazdığı koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burçlarının yorumlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇLAR

Bugün saat 19.47’de 19 derece Başak burcunda bir Dolunay meydana geliyor. Bu Dolunay daha çok iş ve çalışma hayatını etkileyecek. Yanıltıcı etkilere sahip bir Dolunay olması nedeniyle yapacağın anlaşmalara ve konuşmalarına bilhassa dikkat etmen gerekebilir. Sağlıkla ilgili konulara da dikkat etmen gerekiyor.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞALAR

Aşk, özel hayat, keyif alınan aktiviteler ve çocuklar ile ilgili alanında bugün bir Dolunay meydana geliyor. Yanıltmalara açık bir Dolunayın söz konusu olması nedeniyle risk içeren borsa ve benzeri aktivitelerden uzak durmada fayda var. Çocuklarınla ilgili olarak birtakım durumlarda artık çok daha görünür hâle gelebilir.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER

Yönetici gezegenin Merkür henüz durağan durumda. Dolayısıyla ev, aile, yuva ile ilgili konularda birtakım tıkanıklıklar, belirsiz konuların hâkim olması, bir noktaya takılıp kalma gibi durumlar söz konusu olabilir. Yanıltıcı durumlar söz konusu olabileceğinden bir konuda anlaşman gereken bir durum olursa şartları iyi bir şekilde gözden geçirmeye dikkat etmelisin.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇLER

Bugün Başak burcunun 19 derecesinde bir Dolunay var. Yakın çevre ve kardeşlerinle ilgili konularda belirsizlikler ve yanıltıcı durumlarla karşılaşabilirsin. Yakın bir yere seyahat etmen gereken bir durum varsa askıya alman gerekebilir. Anlaşma ve sözleşme imzalaman gereken bir durumda yanılgılara düşmemek açısından iyi incelemende fayda var.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLANLAR

Başak burcunun 19 derecesinde bugün meydana gelecek olan Dolunay parasal kazanımların ve sahip olduğun yeteneklerinle ilgili alanda meydana geliyor. Bir alacağın varsa bu dönemde paranı alamama ya da yanıltılma gibi durumlarla karşılaşabilirsin. Bir hizmet ya da ürün satan birisiysen, emeğinin karşılığını almadan karşı tarafa güvenmemelisin.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAKLAR

Bugün saat 19.47’de senin burcunda bir Dolunay meydana geliyor. Yönetici gezegenin Merkür’ün henüz ileri hareketine geçmemesi ve durağan konumda olması senin açından zorlayıcı olabilir. İkili ilişkilerinde belirli konulara takılıp kalma, aldatılma, yanılma durumları söz konusu olabilir. Sağlığınla ilgili konulara da dikkat etmende fayda var.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİLER

Başak burcundaki Dolunay sizin bilinç dışı ve arka alan dediğimiz alanında meydana geliyor. Arkandan çevrilen her türlü yanıltıcı durumla karşı karşıya kalabilirsin bu dönemde. Gizli saklı meselelerin varsa şimdi bunlar ortaya çıkabilir. Burası zorlayıcı bir alan olması nedeniyle her türlü yanıltıcı durumdan uzak kalmada yarar var.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREPLER

Sosyal çevre, arkadaşlar ve projelerin ile ilgili konuları etkileyecek olan bir Dolunay bugün meydana geliyor. Bazı konulara takılıp kalabilir, hangi yöne gideceğini belirlemekte zorlanabilirsin. Arkadaşlarınla ilgili konularda yanıltıcı durumlar meydana gelebilir. Çevrende çok iyi tanımadığın insanlar varsa fazla güvenmemeye dikkat etmelisin.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAYLAR

Başak Dolunayı bugün meydana geliyor ve sosyal statü ve kariyer alanlarını etkiliyor olacak. Kariyerinde yeni bir teklif alma durumların olursa hemen gemileri yakıp iş değişikliği yapmamalısın. Çünkü bu Dolunay yanıltıcı durumları beraberinde getiriyor olacak. Temkinli hareket etmende fayda var. Evlilik ve boşanma gibi durumlarda yine bu Dolunay ile birlikte tetiklenebilir.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAKLAR

Eğitim, yurt dışı, yabancılar, hukuksal alanlarla ilgili konularınızı etkileyecek olan Başak burcundaki Dolunay yanıltıcı etkilere açık durumda. Yurt dışı ile ilgili bir plan yaptıysan şimdi bir duraksama, takılıp kalma olabilir. Hukuksal süreçlerin varsa yanılgılara açık olabilirsin. Eşinin kardeşi ya da yakın çevresi ile olan iletişimine de bu anlamda dikkat etmelisin.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVALAR

Hisseli paylaşımlar, ödemeler, krediler, nafakalar ile ilgili alanlarını etkileyecek olan bir Dolunay bugün meydana gelecek. Ödeme ve kredilerin ile ilgili süreçlerinde işlemlerini doğru yapıp yapmadığına dikkat etmelisin. Nafaka ve benzeri konuların var, yanıltmalara karşı dikkatli olmanda yine fayda var.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR

Başak burcunda meydana gelecek olan Dolunay tam karşıt alanında seni etkiliyor olacak. İkili ilişkiler ve ortaklar, aynı zamanda sözleşmeler ile ilgili konularda dikkatli olmalısın. Neptün tam da senin burcunda olduğundan dolayı evlilik ya da ortaklıklar yoluyla kandırılmalara açık olabilirsin. Zihinsel anlamda da bazı konulara takılıp kalabilirsin.

Astrolog Ceylin Çelebi

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