Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7276
  • 6,291
  • 279.38
  • 100079
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Mor Papatya
    3. >
  3. 8-11 yaş arası sosyal medya kullanımı kötü alışkanlık kazandırıyor!

8-11 yaş arası sosyal medya kullanımı kötü alışkanlık kazandırıyor!

8-11 yaş arası sosyal medya kullanımı kötü alışkanlık kazandırıyor!

Küçük yaşlarda başlayan sosyal medya kullanımı çocukların gelişimi için hayli tehlike yaratıyor. Özellikle 8-11 yaş arası sosyal medya kullanımının çocuğun kötü alışkanlıklar kazanmasında etkili olduğu söyleniyor. Uzmanlar bu yaşlarda çocukların sosyal medyayla çok içli dışlı olmaması gerektiğini savunuyor.

Kanada Ottawa Üniversitesi’ndeki bilim insanları, 8-11 yaş arası 4500 çocuğun sosyal medya kullanımını analiz etti. Araştırmada, akıllı telefonla günde 2 saatten fazla vakit geçiren ve 9 saatten az uyuyan çocukların, daha az kullananlara göre daha fevri davrandıkları belirlendi. Ayrıca, çocukların sık sık daha kötü kararlar vermelerine yol açtığı, yeme bozukluklarına neden olduğu ve alkolle uyuşturucu gibi zararlı şeyleri deneme ihtimallerini artırdığı tespit edildi. 

HASTALIKLARIN HABERCiSi 

Araştırmanın lideri Çocuk Sağlığı Uzmanı Doktor Michelle Guerrero, düşünmeksizin hareket etmenin, çok sayıda akıl sağlığı sorununun nedeni olduğunu ve saplantı düzeyindeki davranışlarla  madde bağımlılığına yol açtığını belirtti. Araştırmayı yürüten bilim insanları, 5-17 yaş arasındaki çocuklara ve ailelerine, günde en az 1 saat sportif faaliyetlerde bulunmaları, bilgisayar veya telefon karşısında en fazla 2 saat geçirmeleri ve her gece kesintisiz en az 9 saat uyumaları tavsiyesinde bulundu.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

'Düğünümde 5 milyon TL'lik takı takıldı'
Mucize Doktor'a bir transfer daha
Sahne fiyatını 15 kat artırdı!
Ali Sunal: Yeniden doğdum
Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı sessiz sedasız evlendi!
<p>Kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 21 yaşındaki Neslican Tay´ın cenazesi, memlek

Neslican Tay Son Yolculuğuna Uğurlandı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

İnanmakta güçlük çekeceğiniz yaşanmış en garip olaylar

Uyurken yanınıza limon koymanın yararını bir bilseniz...