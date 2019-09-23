8-11 yaş arası sosyal medya kullanımı kötü alışkanlık kazandırıyor!

Kanada Ottawa Üniversitesi’ndeki bilim insanları, 8-11 yaş arası 4500 çocuğun sosyal medya kullanımını analiz etti. Araştırmada, akıllı telefonla günde 2 saatten fazla vakit geçiren ve 9 saatten az uyuyan çocukların, daha az kullananlara göre daha fevri davrandıkları belirlendi. Ayrıca, çocukların sık sık daha kötü kararlar vermelerine yol açtığı, yeme bozukluklarına neden olduğu ve alkolle uyuşturucu gibi zararlı şeyleri deneme ihtimallerini artırdığı tespit edildi.

HASTALIKLARIN HABERCiSi

Araştırmanın lideri Çocuk Sağlığı Uzmanı Doktor Michelle Guerrero, düşünmeksizin hareket etmenin, çok sayıda akıl sağlığı sorununun nedeni olduğunu ve saplantı düzeyindeki davranışlarla madde bağımlılığına yol açtığını belirtti. Araştırmayı yürüten bilim insanları, 5-17 yaş arasındaki çocuklara ve ailelerine, günde en az 1 saat sportif faaliyetlerde bulunmaları, bilgisayar veya telefon karşısında en fazla 2 saat geçirmeleri ve her gece kesintisiz en az 9 saat uyumaları tavsiyesinde bulundu.