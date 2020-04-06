7 Nisan burç yorumları! Oğlak burcuna sürpriz bir haber var!

7 Nisan burç yorumları merak ediliyor. Koronavirüs salgını ile mücadele edilirken dikkatini dağıtmak isteyenler 7 Nisan burç yorumlarına bakıyor. Hayata yönelik konular hakkında bilgi almak isteyenler günlük burç yorumlarını takip ediyor. 7 Nisan’da Oğlak burcunu mutlu bir haber, Başak burcunu parasal konular bekliyor.

Astrolog Ceylin Çelebi tarafından kaleme alınan koç, boğa, ikizler, yengeç burcu, aslan, yay, başak, terazi, akrep, oğlak, kova ve balık burcu yorumlarına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ

Ay 7 Nisan’da karşıt burcu Terazi'ye geçiyor. Aynı zamanda Mars ile Uranüs arasında kare açı etkinleşecek. Dolayısıyla enerjinin de yüksek olacağı bugün aniden karşılaşabileceğin kaza risklerine karşı dikkatli olmalısın.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA

Ay hem Terazi burcunda uyum ve huzur istiyor hem de yönetici gezegenin Venüs'ün Ay ile olan üçgen açısı ikili ilişkilerinde güzel bir zaman diliminde olabileceğini gösteriyor.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER

7 Nisan’da sorumluluklarını alman adına destekleyici etkiler var. Aceleci kararlardan uzak durmalısın. Sabırsız enerjiler altında olabilirsin. Bilhassa akşam saatlerine doğru tartışmalar içerisinde olabilirsin.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ

Sevdiğin kişi ile aranda geleceğe dair önemli kararlar alabileceğiniz bir konuşma geçebilir. Bu konuşma seni inanılmaz mutlu edecektir. Akşam saatlerinde ise bir kişi seni sinirlendirebilir ve bir konuda kışkırtabilir.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN

Kardeşlerinle ilişkilerinin daha ön planda olacağı 7 Nisan’da onların arasında arabuluculuk yapman da gerekebilir. Saç bakımı ya da estetik bakım yapmak adına da gün boyunca uygun etkiler var. Akşam saatlerinde kaza risklerine dikkat etmelisin.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK

Aktif ve hareketli bir güne uyanıyorsun. Spor yapmak isteyebilirsin. Estetik konularda ya da dekoratif şeyler için harcamalar yapabilirsin. Bunları yaparken sorumluluklarını atlamamalısın.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ

Ay bu gece saat 0.16' da senin burcuna geçiş yaptı. Kişisel bakımın, saç ve cilt bakımına vakit ayırabilirsin. Başkalarının sana ültimatom vermesine büyük tepkiler gösterebilirsin çünkü bundan hoşlanmıyorsun.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP

7 Nisan’da sabırsız enerjiler altındasın. Bilhassa akşam saatlerine doğru bu aceleci tavırların seni beklenmedik kazalara açık kılıyor. Dikkatini yaptığın işe vermen seni bu tarz durumlardan koruyacaktır.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY

İşlerine tam konsantre şekilde çalıştığın 7 Nisan’da bilhassa günün ilk yarısında uyumlu ve huzurlusun. Ancak gökyüzü enerjileri günün ikinci yarısında değişiyor ve zorlayıcı enerjileri devreye sokuyor.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK

Yüksek enerjiler altında olabileceğin bugün takım çalışmalarına da yatkınsın. Sevdiğin bir arkadaşından alacağın haber seni mutlu edebilir. Akşam saatlerinde seni aniden sinirlendirebilecek durumlarla karşılaşabilirsin.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA

Etrafındaki kadın figürleri ile bugün sabah iletişime geçmen elindeki işleri halletmen açısından uygun olacaktır. Ani ve beklenmedik durumlarla karşılaşabilirsin. Kazalara açık yapın nedeniyle özellikle dikkat etmelisin.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIK

Ay'ın Terazi burcunda ilerlediği bugün eşinin para konuları senin için daha önemli hale gelebilir. Plansız hareket etmen işlerini halletmeni zorlaştırabilir.

Astrolog Ceylin Çelebi

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