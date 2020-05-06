7 Mayıs burç yorumları Akrep burcundaki Dolunay parasal konuları etkiliyor

7 Mayıs burç yorumlarını bu hafta parasal konular bekliyor. 7 Mayıs Perşembe günü Akrep burcunda gerçekleşecek olan Dolunay ödemelerin, vergilerin, hisseli paylaşımların ile ilgili konuların daha çok görünür olmasını sağlayacak. 7 Mayıs’ta Akrep burcundaki Dolunay diğer burçların da iş, aşk ve ev hayatını etkileyecek. İkizler burcu sağlıkla ilgili konularda problem yaşayabilir, Kova burcu kariyeriyle ilgili önemli adımlar atabilir. Başak burcu yeni bir eğitime başlayabilir. Hayatında radikal karar alan bazı insanlar günlük burç yorumlarını ilgiyle takip ediyor. Çünkü günlük burç yorumları kariyer, aile ve aşk hayatına dair ipucu veriyor. Peki, 7 Mayıs Perşembe günü burçları neler bekliyor? İşte Astrolog Ceylin Çelebi’nin kaleme aldığı günlük burç yorumları sizlerle…

7 MAYIS KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

Burç yorumlarında 7 Mayıs Perşembe günü Akrep burcunda gerçekleşecek olan Dolunay ödemelerin, vergilerin, hisseli paylaşımların ile ilgili konuların daha çok görünür olmasını sağlıyor olacak. Nafaka ve benzeri alacak ya da vereceklerin ile ilgili konularda Dolunay ile birlikte kendini daha net gösterecektir.

7 MAYIS BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

Perşembe günü saat 13.45’de meydana gelecek olan Akrep Dolunayı senin tam karşıt burcun olan Akrep burcunda gerçekleşiyor. 23 Nisan Boğa Yeniayı ile birlikte kendinle ilgili başlattığın her ne varsa şimdi ikili ilişkilerin alanında bunların yansımalarını ve sonuçlarını görecek olabilirsin. İkili ilişkilerin, anlaşma ve sözleşmelerin açısından da önemli tamamlanmaların meydana geleceği bir Dolunay.

7 MAYIS İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

Akrep burcundaki Dolunay çalışma alanlarında, çalışma arkadaşların ve evcil hayvanların ile ilgili konularda önemli tamamlanmaların ve bitişlerin söz konusu olabileceğini gösteriyor. Sağlığınla ilgili konulara da dikkat etmelisin. Dolunay ile birlikte Ay’da küçülmeye başlayacağından ötürü diyet uygulamaları için uygun bir sürece giriyor olacaksın.

7 MAYIS YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

23 Nisan Boğa yeniayı ile birlikte sosyal çevre alanında başlattığın birtakım yenilikler varsa şimdi Akrep Dolunayı ile birlikte aşk, çocuklar ile ilgili konularda önemli tamamlanmalar söz konusu olacaktır. Yeni başlanılan projelerin varsa Dolunay ile birlikte daha görünür hale gelmesi söz konusu olabilir.

7 MAYIS ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN

Aile, yuva, ebeveynlerin ile ilgili konularda önemli tamamlanmaların söz konusu olacağı önemli bir Dolunay 7 Mayıs Perşembe günü Akrep burcunda gerçekleşiyor olacak. İşinle ilgili başlattığın konular şimdi evinle ilgili alanlarda bir tamamlanma sürecinde olacak.

7 MAYIS BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK

7 Mayıs Perşembe günü Akrep burcunda saat 13.45’te gerçekleşecek olan Dolunay kardeşler, eğitimler, kısa seyahatler alanında gerçekleşiyor. Kardeşlerin ya da yakın çevrenle arandaki ilişkilerde birtakım bitişler olabilir. Bir eğitime başlayabilir ya da aldığın bir eğitimi tamamlayabilirsin.

7 MAYIS TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ

Parasal kazançlar, maddi kaynaklar ve sahip olduğun yetenekler alanında etkisini hissettirecek Akrep burcunda önemli bir Dolunay var. 23 Nisan Yeniayı ile birlikte hisseli paylaşımlar alanında meydana gelen yenilikler şimdi parasal kazançlar alanında birtakım tamamlanmaları meydana getirebilir.

7 MAYIS AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP

Akrep burcundaki Dolunay şüphesiz ki en çok seni etkiliyor. Bireysel kimliğin, fiziksel sağlığın, kişiliğin ile ilgili önemli konular çok daha görünür hale gelecek olabilir. İkili ilişkilerin alanında yeniay ile birlikte başlattığın konularla ilgili olarak bireysel açıdan birtakım şeylerin daha net farkına varabilirsin.

7 MAYIS YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY

7 Mayıs Perşembe günü Akrep burcunda meydana gelecek olan Dolunay bilinçaltı, rüyalar, hastaneler ilgili alanından seni etkiliyor olacak. Çalışmalarını arka plandan yürütmek isteyebilir, bilinçaltı ve rüyalarınla alakalı önemli farkındalıklar yaşayabilirsin.

7 MAYIS OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK

Projelerin, arkadaş grupların ve sosyal çevren ile ilgili olan alanda bilhassa aşk ve çocuklar ilgili yeni başlattığın konularda ya hep ya hiç şeklinde bir yaklaşım ile birtakım tamamlanmalara gidebilirsin. Projelerini tamamlayabilirsin.

7 MAYIS KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA

Perşembe günü saat 13.45’de meydana gelecek olan Akrep Dolunayı ile birlikte evde başlattığın konuların devamı niteliğinde işinle ilgili alanlardaki konular daha net bir şekilde görünür hale gelebilir. Kariyerinle ilgili önemli adımlar atabilirsin.

7 MAYIS BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIK

Yurt dışı, yabancılar, uzak akrabalar, eşin akrabaları, hukuksal konular, yüksek eğitim alanlarındaki konuların çok daha net bir şekilde kendini göstermeye başlayacağı bir Dolunay sürecinden geçiyor olacaksın. Dinsel konularda da önemli bir farkındalık yaşayabilirsin.

Astrolog Ceylin Çelebi

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