6 Nisan burç yorumları! Haftanın ilk günü burçları neler bekliyor?

6 Nisan burç yorumları araştırılan konular arasında yer alıyor. Günlük burç yorumlarına yoğun ilgi gösteriliyor. 6 Nisan Pazartesi günlük burç yorumlarında Başak burcunu gergin bir gün, Aslan burcunu planlı bir gün, Terazi burcunu enerjik bir gün bekliyor. Haftanın ilk günü olan 6 Nisan’da burçların aşk hayatını neler bekliyor? İşte detaylar...

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ

Çalışma alanında eşyalarını, dosyalarını düzenlemek isteyebilir ya da yaşama alanına bir düzen getirmek isteyebilirsin. İletişime dikkat etmen gerekebilir.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA

Hassasiyetinin yüksek olacağı bugün şifa çalışmaları yapabilir, başkalarını iyileştirmek için olumlu adımlar atabilirsin. Bilhassa akşam saatlerinde hoşgörün daha da artıyor.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER

Günün ilk yarısında iletişim konularında çok dikkatli olmalısın. Yanlış anlamalara da müsait yapın nedeniyle etrafındakilerle zorluklar yaşayabilirsin. Bilhassa evin içerisinde annen ya da babanla aranda bu tarz durumlar yaşanabilir.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ

Yakın çevrenden birisi belki kardeşim belki de yakın bir akraban, kafasını karıştıran bir olay nedeniyle senin desteğine ihtiyaç duyabilir. Etrafındaki bir kadından bugün akşam destek görüyorsun.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN

Sahip olduğun yeteneklerinle bizzat insanlara dokunmak, yardımcı olmak isteyebilirsin. Sağlık konularında özellikle birtakım düzenlemeler yapmak isteyebilirsin. Evinde bunları uygulayabilirsin.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK

Gergin ve sinirli tutumun nedeniyle çevrendeki kimselerden tepki alabileceğin bir sabah olabilir. Eleştirilere karşı hayli hassas davranabilirsin.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ

Ruhsal anlamda bir temizlik, şifalanma enerjisi yapmak için sabah erkenden uyanıp meditasyon ya da seni rahatlatacak bir spor yapmak isteyebilirsin. Saat 16.29'dan itibaren Ay boşlukta seyredecek.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP

Kafa karışıklıkları yaşaman aklına takılan konularda doğru kararlar vermeni engelliyor olabilir. Senin için önemli bir kadından destek alıyorsun. Önemli konularını akşam saatlerine ertelemende fayda var.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY

Ay Jüpiter üçgen açısının etkin olacağı bugün öğleden sonra cömert ve samimi tavırların dikkat çekiyor. Saat 16.29 sonrasında yeni bir şey başlatmamaya özen göstermelisin zira Ay boşluğa giriyor.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK

Yoğun ve derin duygular içerisinde olacağın 6 Nisan Pazartesi günü duygusal açıdan hassas olabilirsin ancak duygularını belli etmekten hoşlanmadığın için yalnız kalmak isteyebilirsin. İç dünyana yöneliyorsun.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA

Başak burcunda ilerleyen Ay ödemelerini düzenlemek, sıralamak için seni yönlendiriyor. Dayanıklı bir tavır sergiliyor ve kimseye müdana etmiyorsun.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIK

Hoşgörünün akşam saatlerine doğru daha yüksek olacağı 6 Nisan Pazartesi günü hem maddi hem manevi açıdan rahatlıkta hissedebilirsin. Ne zamandır beklediğin bir parayı bugün alabilirsin.

Astrolog Ceylin Çelebi

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