6 Aralık 2019 Cuma! Günlük burç yorumları

6 Aralık 2019 Cuma günü burç yorumları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aşk, sevgi ve sağlık konularında ne gibi değişimler yaşanacağı burç yorumlarında ortaya çıkıyor. Astrolog Ceylin Çelebi'nin yazdığı koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burçlarının yorumlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

KOÇ BURÇLARI YORUMLARI 6 ARALIK 2019 CUMA (21 MART - 20 NİSAN)

Ay bugün koç burcunda ilerliyor. Spontane şekilde isteklerinin peşinden gitmek istiyorsun. Öfkeni kontrol etmeye özen göstermelisin. Kariyerinde bugün değişken durumlar söz konusu olabilir. Patronvari tavırlardan uzak durmalısın.

BOĞA BURÇLARI 6 ARALIK 2019 CUMA (21 NİSAN - 21 MAYIS)

Koç burcunda ilerleyen Ay bugün düşünmeden hareket etmene sebep olabilir. Aktif olmak isteyeceğin ama zihninin çok hızlı çalışmasından ötürü bir o tarafa bir bu tarafa yönelmekten harekete geçmekte zorlanacağın bir gündesin. Aşırı yemek içmeye dikkat etmelisin, fazla kaçırmak sağlığına zarar verebilir.

İKİZLER BURÇLARI 6 ARALIK 2019 CUMA (22 MAYIS - 21 HAZİRAN)

Bugün arkadaşlarınla birlikte olmak ve kendini ortaya koymak isteyeceksin. Sabırsız enerjiler altında olabilirsin. Harcamalarını yaparken dikkatli olmalısın. Cömert olman güzel ancak dozunu kaçırman, ay sonunda seni zorlayabilir. Arkadaşlarına borç vermen gerekirse iki kere düşünmeli ve partnerinin de fikrini almalısın.

YENGEÇ BURÇLARI 6 ARALIK 2019 CUMA (22 HAZİRAN - 23 TEMMUZ)

İşyerinde bugün sabırsız, hareketli ve aktif olmak isteyeceğin bir gündesin. Benci tavırlarınla yanında çalışanları şaşırtabilirsin. Öfkeni kontrol etmekte zorlanıyorsun. Bugün partnerinle olan ilişkilerinde aşırı hoşgörülü ve iyimser olacağın bir gündesin. Bazı durumlara karşı aşırı reaksiyonlar gösterebilirsin.

ASLAN BURÇLARI 6 ARALIK 2019 CUMA (24 TEMMUZ - 21 AĞUSTOS)

Yurtdışı ve yabancılar, uzak yerlerle ilgili olan işlerinde hareketli ve sabırsız davranabilirsin. İşlerini hemen halletmek ve sonuca ulaştırmak için isteklisin. Düşünmeden hareket etmen seni zora sokabilir. Buna dikkat etmelisin. Çalışanlarına karşı fazla cömertliğin seni parasal anlamda zorlayabilir.

BAŞAK BURÇLARI 6 ARALIK 2019 CUMA (22 AĞUSTOS - 23 EYLÜL)

Koç burcunda ilerleyen Ay sabırsız bir enerjide olmana sebep oluyor. Çocuklarına karşı olan ilişkilerinde hoşgörünün boyutlarını abartabilirsin. Onlara karşı fazla müsamahakâr davranman iyi niyetini suiistimal etmelerine sebep olabilir.

TERAZİ BURÇLARI 6 ARALIK 2019 CUMA (24 EYLÜL - 23 EKİM)

Eşinle olan ilişkine odaklanacağın ve aranızdaki konuları sonuçlandırmak adına harekete geçeceğin bir gündesin. Aniden yapacağın bir sürprizle onu şaşırtabilirsin. Bugün olayları abartmaya, tutamayacağın sözler vermeye meyilli olabilirsin. Annenle ya da ailendeki önemli bir kadın figürüyle olan ilişkinde sorunlar yaşayabilirsin.

AKREP BURÇLARI 6 ARALIK 2019 CUMA (24 EKİM - 23 KASIM)

Bugün Ay tüm gün Koç burcunda ilerliyor olacak. Özellikle baş bölgende sorunlar yaşayabilirsin. Baş ağrısı, migren gibi sorunlar nedeniyle zorlanabilirsin. Bugün Ay Jüpiter karesinin etkisiyle duygusal anlamda aşırılıklara kaçma, fazla sevinme ya da bir olaya aşırı üzülme gibi bir reaksiyon gösterebilirsin.

YAY BURÇLARI 6 ARALIK 2019 CUMA (24 KASIM - 22 ARALIK)

Bugün sevgilinle birlikte olmak ve spontane bir şekilde bir yerlere gitmek, güzel vakit geçirmek isteyebilirsin. Ay Jüpiter karesinin de etkisiyle fazla coşkun bir ruh halin olacak, kabına sığmakta zorlanacaksın. Partnerin bu neşeli ve iyimser halini çok sevecek.

OĞLAK BURÇLARI 6 ARALIK 2019 CUMA (23 ARALIK - 20 OCAK)

Ay tüm gün Koç burcunda ilerliyor olacak. Evinle, ailenle ilgilenmek sana iyi gelebilir. Kendini orada rahat hissediyorsun çünkü kendini olduğun gibi ortaya koyabildiğin bir alan senin için. Öfkeni kontrol etmen gereken durumlar olabilir. Bugün fanatik tavırlar sergileyebilirsin. Özellikle de kendi kafana koyduğun bir konuda sonuna kadar diretiyorsun.

KOVA BURÇLARI 6 ARALIK 2019 CUMA (21 OCAK - 19 ŞUBAT)

Kardeşlerin ve yakın çevrenle olan ilişkilerine odaklanacağın bir gündesin. Onlarla olan ilişkilerinde açık olmak, her şeyi konuşmak isteyeceksin. Kendini ortaya koymaktan ve düşündüklerini söylemekten korkmuyorsun. Bilinçaltındaki yoğunluk nedeniyle bazı konulara aşırı reaksiyonlar gösterebilirsin.

BALIK BURÇLARI 6 ARALIK 2019 CUMA (20 ŞUBAT - 20 MART)

Ay’ın Koç burcunda ilerlediği bugün düşünmeden harekete geçiyorsun. Özellikle para harcama konusunda aşırı müsrif olabilirsin. Yüksek kaliteli şeylere düşkün olacak ve alma durumunu abartabileceksin. Gün içinde huzursuz bir enerjide olabilirsin. Kadın figürleri ile olan ilişkilerine dikkat etmelisin.

Astrolog Ceylin Çelebi

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ceylincelebi@gmail.com