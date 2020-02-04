5 Şubat 2020 burç yorumları: Günlük burç yorumlarında sizi neler bekliyor?

Burç yorumları her gün yoğun ilgi görüyor. 5 Şubat 2020 günlük burç yorumları araştırılıyor. AKSAM.com.tr yazarlarından astrolog Ceylin Çelebi yazılarından her burca yönelik açıklamalarda bulunuyor. Çarşamba günü ikizler burcunda ilerleyen Ay, akşam saatlerinde yengeç burcuna geçecek. Astrolog Ceylin Çelebi tarafından kaleme alınan koç, boğa, ikizler, yengeç burcu, aslan, yay, başak, terazi, akrep, oğlak, kova ve balık burcu yorumları haberimizde sizlerle.

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇLAR

İkizler burcundaki Ay sabah 08:07'de yönetici gezegenin Mars ile karşıt açısını yapacak. Öfke patlamaları ve gerginlikler yaşayabilirsin. Bu nedenle seni gerecek ortamlardan uzak durman faydalı olabilir.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞALAR

Bugün kendini öz değer duygunu sorgulamaya yöneleceksin. Kişisel gelişim kitaplarına bu ara çok merak salmış olabilirsin. Aşk hayatında bazı konular kafanı kurcalıyor olabilir. Belki de seni düşündüren hakkettiğin ilgiyi göremiyor olmandır.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER

Zihinsel açıdan yüksek bir algılayışın var. Kreatif bir işte çalışıyorsan bugün kendi kendine kalıp yaratıcı ve özgün tasarımlar yapmak isteyebilirsin. Saat 17:19 ile 22:03 arasında Ay boşlukta olacak. Bu saat aralığında önemli bir şey başlatmaman iyi olacaktır.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇLER

İkizler burcunda ilerleyen Ay bugün akşam saat 22:03'te senin burcuna geçecek. Gün boyunca etkisini gösterecek olan Merkür ve Uranüs arasındaki destekleyici açı aklına gelen sıradışı fikirleri kaleme almak adına iyi bir fikir olabilir.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLANLAR

Bugün arkadaşlarınla birlikte birkaç kişi hiç aklınızda yokken bir seyahat planlayabilirsiniz. Sevgilini de bu organizasyona dahil edip etmemekte bazı kararsızlıklar yaşayabilirsin. Zira Venüs'ün olumsuz açıları seni reddedilebileceğinle ilgili kuşkuda bırakabilir.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAKLAR

Haftanın ortasında işinle ilgili temalar ve özellikle yoğun toplantıların önem kazanıyor. Ortaklarından gelen sıradışı fikirleri dikkate almanda fayda var. Ay Yengeç burcuna geçtikten sonra yani saat 22:00 civarında ruh halin daha endişeli olabilir.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİLER

Sabah saatlerinde ikili ilişkilerinde aşırı hassas ve alıngan olabilirsin. Yayıncılık işi ile uğraşıyorsan bugün işyerinden çalışanlarının fikirlerini dikkate almanda fayda var. İşlerinizi kolaylaştıracak yaratıcı fikirleri olabilir. Saat 17:19 ile 22:03 arasında yeni bir şeyler başlatmamaya özen göstermende yarar var.

Akrep burçları ve yükselen Akrepler

Hisseli paraların ile ilgili olarak iletişiminin yoğun olacağı bir gün. Söz konusu parasal konular maalesef partnerinle aranda sorunların çıkmasını tetikleyebilir. Aşırı yorgunlukların aksi olmana sebep oluyor. Dinlenmeye de vakit ayırmalısın.

Yay burçları ve yükselen Yaylar

Değişken duygular içerisinde olabilirsin bu sabah. Karar verdiğin bir şeyden aniden vazgeçmesi sağlayacak radikal kararlar alabilirsin. Bir dava sürecin varsa bugün o konuyla ilgili yoğun bir iletişim trafiği içinde olabilirsin.

Oğlak burçları ve yükselen Oğlaklar

Ani gelişecek olaylar hiç planlarında yokken atlayıp bir yerlere gitmeni gerektirebilir. Yeni bir telefon almayı düşünüyorsan bugün ve yarını değerlendirebilirsin. Akşam saatlerinde Ay'ın da burç değiştirip Yengeç burcuna geçmesiyle çocuklarınla ve eşinle ilgili konulara daha odaklanacak olabilirsin.

Kova burçları ve yükselen Kovalar

Çalışmayan bir Kova burcu isen bugün evde vakit geçirmende ve hobilerine vakit ayırmanda fayda var. Yaratıcılığın çok yüksek. Elindeki uğraşı teknoloji ile de birleştirmen inanılmaz yaratıcı ve orijinal şeyler elde etmeni sağlayacaktır. Saat 22:00 sonrasında aile içindeki konular daha önemli hale gelecek.

Balık burçları ve yükselen Balıklar

Hareketli bir hafta ortası seni bekliyor bugün. Bu hafta günleri sayıyor ve bir an önce hafta sonu gelsin istiyor olabilirsin. Rahatlamak ve daha az iş almak isterken daha çok işle boğuşuyor olduğunu fark edeceksin. Akşam ise eve kendini zor atıp ailen ile vakit geçirmek arzusunda olabilirsin.

Astrolog Ceylin Çelebi

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Instagram: astrolifeceylin

ceylincelebi@gmail.com