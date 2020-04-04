5 Nisan Pazar burç yorumları! Balık burcuna iyi haber

5 Nisan burç yorumlarını merak edenler İnternette araştırma yapıyor. Haftanın son günü olan 5 Nisan'da astrolojiye vakit ayırmak ve burç yorumlarını okumak keyfinizi yerine getirecek. 5 Nisan burç yorumlarında Koç burcunu verimli bir gün, Yengeç burcunu marifetli bir gün, Akrep burcunu projelerle ilgileneceği bir gün bekliyor. İşte Ceylin Çelebi’nin kaleme aldığı günlük burç yorumları…

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇLAR



Ay bu gece Başak burcuna geçti. Çalışma alanında temizlik ve hijyene ekstra dikkat edebilirsin. Yaratıcı konularda yeteneklerini gösterebileceğin ve detaylı bir şekilde önündeki işe kendini verebileceğin bir gün.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞALAR



Hayatına giren yeni kişiyle aranda bazı sorunlar baş gösterebilir. Bunun en büyük nedeni ise senin ya da partnerinin bağlanmaktan korkmanız olabilir. Belirli kalıplara uymakta zorlanacak olabilirsin.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER



Evinde faydalı ve üretken olmak adına büyük bir çaba gösterebilirsin. Sağlıklı yemekler pişirmek isteyebilirsin. Evde kızınla ya da annenle sürtüşmemeye dikkat etmelisin.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇLER



Ay büyüyen fazında ilerliyor dolayısıyla çalışmalarınla ilgili projelerini yeniden ele alman gereken durumlar söz konusu olabilir. Teknik konularda maharetlerini konuşturacaksın.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLANLAR



Parasal konularda bugün somut sonuçlar elde etmek adına hareket geçebilir, belki de para getirecek bir işle ilgili düzenlemeler yapabilirsin. Sevgilinle aranda çıkan tartışma moralini bozabilir.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAKLAR



Belirli kalıplara uymakta zorlanacak olabilirsin. Dikkat çekme isteğin fazla. Görüştüğün kişinin aşırı ilgi beklentisi seni bunaltacak olabilir.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİLER



Senin için önemli ve çevrendeki kadınlarla aranda bazı problemler meydana gelebilir. Sorunları fazla büyütmemeye çalışmalısın. Duygusal anlamda bağımsız olmak isteyebilirsin.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREPLER



Hayatında bilhassa aklındaki projeler ile alakalı olarak bir düzen geliştirmek, işleri sıraya koyup ona göre ilerlemek isteyebilirsin. Eğitimini aldığın konularda aklına büyük projeler gelebilir.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAYLAR



İş hayatında bugün hizmet etmek ve kendini adamak isteyebilirsin. Ancak etrafına abartılı tepkiler vermen seni itici kılabilir. Herkesin senin gibi davranmasını bekleyemezsin.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAKLAR



Akademik konularda işleri toparlamak ve düzenlemek gerekliliğin söz konusu olabilir. Düzensiz olan her şey seni sinirlendiriyor. Ay büyüyen fazında ilerlerken işlerini düzenlemen de daha kolay olacaktır.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVALAR



Bugünlerde tepkilerini ayarlamakta zorlanabilirsin. Zira Ay ile Uranüs arasındaki üçgen açı seni ne yapacağını bilemeyeceğin koşulların İçine çekiyor. Özgür olmak isteğin baskın olacak.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR



Partnerinle arandaki tartışmalara abartılı tepkiler verebilir ve fazla alıngan davranabilirsin. Finansal konularda senin için şanslı etkiler devrede olabilir.

Astrolog Ceylin Çelebi

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