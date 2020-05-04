5 Mayıs burç yorumlarında aşk var! İşte burçları bekleyen güzel gelişmeler

“Bugünkü burç yorumları nedir?” şeklinde 5 Mayıs burç yorumları araştırılıyor. Astrolojiye ilgi duyanlar aşk, aile ve iş hayatına yönelik fikir veren günlük burç yorumlarını ilgiyle takip ediyor. Ay, büyüyen fazında ilerliyor. Bu durum burçların aşk hayatını nasıl etkileyecek? 5 Mayıs’ta Boğa burcu akşam saatlerinde aşk hayatında mutlu edecek gelişmeler yaşayabilir. Balık burcuna ödemeleriyle ilgili konularda güzel haberler gelebilir. Yengeç burcu için aşkını itiraf etme zamanı. İşte bugünkü 5 Mayıs 2020 burç yorumları…



KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ

5 Mayıs Salı günü etkili iletişim için uygun bir gündesin. Bu durumu bilhassa ikili ilişkilerinde değerlendirmen iyi olacaktır. Aynı zamanda dileklerini yazılı hale getirebilirsen bugünün güzel enerjisinden fayda sağlayabilirsin.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA

5 Mayıs Salı günü Ay büyüyen Ay fazında ilerliyor. Üzerinde çalıştığın işleri tekrar analiz etmen adına uygun bir gün olabilir. Akşam saatlerinde aşk hayatında seni mutlu edecek gelişmeler var.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER

Yönetici gezegenin İkizler ile Güneş arasında 5 Mayıs 00.41'de kavuşum açısı kesinleşecek. Bu özel görünümde isteklerini, dileklerini yazılı hale getirebilirsin. Aynı zamanda Kuzey Ay düğümü de salı günü senin burcuna geçiyor. Şanslı bir gündesin.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ

İlişkilerin adına güzel ve yapıcı gelişmelerin senin adına söz konusu olacağı özel bir gün seni bekliyor. Kalbinde sakladığın aşkını karşı tarafa itiraf etmenin tam zamanı.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN

Salı günü boyunca saç ve bakımla ilgili konulara vakit ayırabilirsin. Güzelleşmek adına yapacağın her türlü faaliyetten fayda sağlayacaksın. Özel ilişkilerin adına da güzel gelişmeler var.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK

5 Mayıs Salı günü saat 00.41'de isteklerini, dileklerini yazılı hale getirmen ve saklaman iyi olacaktır zira Merkür ile Güneş arasında şanslı kabul edilen bir kavuşum açısı kesinleşecek.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ

Salı günü boyunca Ay senin burcunda ilerliyor olacak. Saç, bakım, estetik gibi şeyler yapabilirsin, sonunda fayda sağlayacaksındır. Aynı zamanda aşk hayatında da akşam saatlerinde güzel gelişmeler söz konusu.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP

Büyüyen Ay fazında ilerleyen Ay adım adım senin burcundaki Dolunay fazına doğru ilerliyor. Elindeki düzeltmeleri bir an önce tamamlamak adına uygun günlerden geçiyorsun.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY

5 Mayıs Salı günü dileklerini yazılı hale getirebilirsen gökyüzündeki şanslı ve özel enerjiyi faydaya çevirebilirsin. Düzeltilecek işlerin varsa şimdi tekrar gözden geçirmen adına uygun bir gündesin.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK

Etkili iletişim ve kendini doğru ifade edebilmek adına çok önemli bir gün geçirebilirsin. İletişim adına atacağın adımların uzun vadede sana güzel getiriler sunabilir.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA

Ay 5 Mayıs Salı günü Dolunay fazına doğru gidiyorken büyüyen Ay görünümünde olacak. Yurtdışı ve yabancılar ile ilgili olaylar kendini belli etmeden önce düzeltmeler yapman için sana fırsat tanıyor.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR

Ay 5 Mayıs Salı günü boyunca Terazi burcunda ilerliyor. Ödemelerinle ilgili konularda güzel haberler gelebilir. Aynı zamanda Güneş Merkür kavuşum açısının etkisinden faydalanabilirsin. İsteklerini yazıp saklayabilirsin bugün.

Astrolog Ceylin Çelebi

www.ceylincelebi.com

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