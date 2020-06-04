5 Haziran 2020 burç yorumları! Evlilik ve harcamalar konusunda burçlardan uyarı!

5 Haziran 2020 burç yorumları merak ediliyor. Bu hafta günlük burç yorumlarında kariyer ve para konuları ön plana çıkıyor. Astrolojiye ilgi duyanlar aile ve iş hayatında bir karar almadan önce mutlaka burç yorumlarını okuyor. Ay, tutulması 5 Haziran’da burçları etkileyecek. Ay tutulmasından yoğun etkilenen burçlardan biri olan İkizler burcu, evlilik konularında problemler yaşayabilir. Yengeç burcu ise Ay tutulmasının etkilerini sağlık konularında görecek. Hatta karaciğer, pankreas, kalça, uyluk ve baldırlar ile ilgili rahatsızlık sorunu yaşayan Yengeç burçları 5 Haziran Cuma günü dikkatli olmalı. Stresli bir burç olan Akrep burcu ise harcamalar konusunda birtakım sorunlar yaşayabilir. Hayata dair fikir veren ve değer katan günlük burç yorumlarını Astrolog Ceylin Çelebi yazdı. İşte 5 Haziran 2020 Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu yorumları…

5 HAZİRAN 2020 İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER: Ay tutulmasından yoğun etkiler alacak olanlardan biri de sensin. Ortaklıkların, evliliğin bu tutulma ile birlikte etkilenebilir. Evliliğinde problemler yaşıyorsan bu tutulma ile birlikte kopma noktasına gelen ilişkin bitecek olabilir. Aynı zamanda davalara ve açık düşmanlıklara da dikkat etmen gerekiyor. 30 Mayıs ve 10 Haziran arası doğan İkizler burçları daha fazla etki altında kalacak.



5 HAZİRAN 2020 YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ: Ay tutulmasının etkilerini daha çok sağlık ile ilgili konularında yaşayacak olabilirsin. Karaciğer, pankreas, kalça, uyluk ve baldırların ile ilgili sorunlarına dikkat etmelisin. Evcil hayvanlarınız varsa onlarında sağlık problemlerine dikkat etmelisin. İş ve çalışma koşullarında zorlayıcı durumlar olabilir.

5 HAZİRAN 2020 AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP: Ay tutulması daha çok parasal kazanımların, gelirlerin alanında etkileyecek. Harcamalarınla ilgili önemli sorumluluklar alman gerekebilir. Kazancınla ile alakalı birtakım stresler yaşayabilirsin. Harcamalarını kısıtlama getirmen gereken durumlar meydana gelebilir ya da meydana gelecek olan stresli durumlarda seni kısıtlama yapmaya itebilir.

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