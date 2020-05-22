5 adımda hazır yufkadan baklava tarifi! Hazır yufkadan baklava tarifinin püf noktası

Hazır yufkadan baklava tarifi merak ediliyor. Ramazan Bayramı denilince akla ilk baklava tarifi geliyor. Çünkü baklava herkesin sevdiği geleneksel tatlılar arasında yer alıyor. Virüsten dolayı Ramazan Bayramı bu sene buruk geçecek olsa da herkes evinde bayram hazırlıklarına başladı. Hazır yufkadan baklava tarifi malzemeleri arasında baklavalık yufka, tereyağı, ceviz, şeker ve su bulunuyor. Hem pratik hem de lezzetli bir baklava tarifi arıyorsanız bu tarif tam size göre. İşte size 5 adımda hazır yufkadan baklava tarifi ve püf noktası...

HAZIR YUFKADAN BAKLAVA MALZEMELERİ

1 paket baklavalık yufka

250 gr eritilmiş tereyağı

1,5 su bardağı öğütülmüş ceviz (1 1/2 cup)

Şerbeti:

5 su bardağı şeker (5 cup)

5 su bardağı su (5 cup)

1/4 limon kabuğu ile

HAZIR YUFKADAN BAKLAVA NASIL YAPILIR?

1. Tereyağımızı köpük köpük oluncaya kadar eritiyoruz. Kararmamasına dikkat etmeliyiz. Elimize eldiven giyip, tepsinin her yerini iyice yağlıyoruz.

2. Baklavalık yufkaları sayı olarak tam iki eşit parçaya ayırıyoruz. Bir adet baklavalık yufka alıp üzerine elimizle kuru yer kalmayacak şekilde tereyağı sürüyoruz.

3. Üzerine ikinci yufkayı koyup onun üzerine de tereyağı sürüyoruz. Yufkaların yarısını tamamlayıncaya kadar işlemi tekrar ediyoruz. Adet olarak tam yarısının aralarına tereyağı sürüp üst üste koyduğumuz baklava yufkalarının üzerine boşluk kalmayacak şekilde ceviz içini yayıyoruz.

4. Yufkaların kalan kısmının aralarına tereyağını sürerek işlemi tekrar ediyoruz. Kalan tereyağı en üste iyice sürüyoruz ki baklavamız nar gibi kızarabilsin. Yufkalar bitince baklavamızı arzu ettiğimiz şekilde kesiyoruz.

5. Dilimlediğimiz baklavamızı 200 derecede önceden ısıtılmış fırında nar gibi kızarıncaya kadar pişiriyoruz.

BAKLAVA YAPMANIN PÜF NOKTASI

Limonu şerbet kaynamaya başladıktan sonra kabuğu ile şerbetin içerisine atın. Biz baklavayı önce pişirip tamamen soğuttuktan sonra ılık şerbeti üzerine döktük. Şerbet sıcağa yakın ılık olmalı. Çok kaynar olur ise baklavanız hamurlaşacak çok ılık olursa da baklava şerbeti emmeyecektir.