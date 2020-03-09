5 Adımda en iyi Türk kahvesi nasıl yapılır?

Sabah, öğle, ikindi hatta gece kahvesi... Kahve tiryakileri için kahve içmenin saati yoktur. Bir de Türk kahvesi tiryakileri var ki onlar için çekirdeğinden köpüğüne her şey çok önemlidir. Peki, iyi Türk kahvesi yapmanın en önemli püf noktası nedir? En iyi nasıl kahve yapılır? Kahve içmeyi çok sevenler bu soruların cevabını merak ediyor. En iyi Türk kahvesi yapmanın 5 yolunu haberimizin devamında bulabilirsiniz.

1. Her çekirdek Türk kahvesine yakışmayabilir. İstenilen lezzeti almak için kaliteli bir çekirdek seçilmelidir. Her çekirdek için farklı kavurma uygulanır. Türk kahvesi için açık kavurmak gerekir. Düşük acılık ve kendi aromalarını ortaya çıkarmak önemlidir. Kavrulmuş çekirdek tercih edilmelidir.

2. Kullanılan cezve ve pişirirken ısının dağılımında da homojenlik önemlidir. Kalın bakır cezveler ısının bu dağılımı için tercih edilebilir.

3. Temiz, berrak ve orta iletkenlikte bir su kullanılmalıdır. Demlenme süresinin kısalması ve aşırı acılığın önlenmesi için soğuk su yerine ılık su kullanılmalıdır.

4. Demlenme esnasında verilen ısıya müdahale etmek gerekir. Bu sebeple gaz ocak kullanılmalıdır.

5. Doğru kahve oranı için tartı kullanılmalıdır. 8 gram (3 dolu çay kaşığı) kahve ve 60 gram su ocağa koymadan önce karıştırılmalıdır. Demlenme esnasında kesinlikle karıştırılmamalıdır. Orta derece ateş ile başlayıp son 10 saniye de ateş kısılarak kaynamadan ocaktan alınmalıdır.