4 Mart Çarşamba günü burç yorumları! İkizler için konuşma zamanı

4 Mart 2020 Çarşamba günü burç yorumları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aile, Aşk, sevgi ve sağlık konularında ne gibi değişimler yaşanacağı burç yorumlarında ortaya çıkıyor. Astrolog Ceylin Çelebi'nin yazdığı koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burçlarının yorumlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇLAR

Yarın Ay İkizler burcundan Yengeç burcuna geçiş yapacak. Ailenle ilgili konuların çok daha ön planda olacağı bir gün. Günün ikinci yarısında yaratıcılığın artıyor. Aktif bir şekilde kullanman iyi olacaktır.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞALAR

Sabah erken saatlerde uzlaşmacı tavırlar içerisinde olacağın pozitif enerjiler var. Kardeşlerin ile ilgili olarak ilgilenmen gereken konularda elinden geleni yapacaksın. Yarın aynı zamanda eski günlere özlem duyabilirsin.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER

İkizler burcundaki Ay yarın sabah saat 07.25’te Yengeç burcuna geçiş yapıyor olacak. Dalgalı bir ruh hâlinde olabilirsin yarın. Konuşmak istediğin herhangi bir konu varsa iletişim için en uygun vakit sabah saatleri olacaktır.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇLER

Yarın sabah Yengeç burcuna geçen Ay özellikle iç dünyanda bir takım dalgalanmaların söz konusu olabileceğini gösteriyor. Etrafındaki insanlara karşı fazla iyi niyetli olman suiistimal edilmene sebep olabilir.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLANLAR

İçsel anlamda hassas olacağın yarın çocuklarına olan özlemin hayli artabilir. Göğüslerin ile ilgili sorunlara dikkat etmelisin. Aklından geçenleri bir kâğıda dökebilirsen duygusal açıdan kendini daha rahatlamış hissedebilirsin.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAKLAR

Yarın sabah dikkat çekici rüyalar görmüş olarak uyanabilirsin. Yönetici gezegenin Merkür yarın Kova burcuna doğru gerileyecek. Bilhassa teknolojik konularda sıkıntılar ve gecikmeler yaşayabileceğini göz önünde bulundurarak hareket etmelisin.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİLER

Ailenle ilgili konular yarın sabah saatlerinde önem kazanabilir. İşinle ilgili konularda ise özellikle kadınlarla olan ilişkilerinde iletişimin olumlu seyrediyor. Günün ikinci yarısında özgür kalmak isteyebilir ve dışarıya çıkabilirsin.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREPLER

Hukuksal konularla ilgili işlerinde gereksiz yere kuruntular yapabilirsin. Kendi kendini gereksiz yere endişelere sokman mide ile ilgili rahatsızlıklarına sebep oluyor. Günün ikinci yarısında geleceğe yönelik konular ile ilgili kararlar veriyorsun.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAYLAR

Ödemeler ile ilgili konularda fazla endişeli bir ruh hâli içerisinde olman seni yorabilir. Gün boyunca sezgilerin hayli kuvvetli. Saat 14.25' te etkinleşecek olan Ay Uranüs uyumlu açısının etkisi ile yenilikçi ve sıra dışı konulara merak sarabilirsin.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAKLAR

Eşine daha fazla yoğunlaşman gereken durumlar yarın çok daha fazla önemli hâle gelecek olabilir. Bununla birlikte açık düşmanların ile ilgili endişelerin artabilir. Onları gözünde fazla büyütüyor olabilirsin. Olayları akışına bırakmanda fayda var.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVALAR

Yarın Ay İkizler burcundan Yengeç burcuna geçiş yapacak. Göğüs ve miden ile ilgili rahatsızlıklar yaşayabilirsin. Merkür yarın senin burcunda gerilemesine devam ediyor olacak. Günün ikinci yarısında yaratıcılığın hayli aktif.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR

Çocuklarına yarın vakit ayırmak isteyebilirsin. Onlarla birlikte tarihi müzeleri gezmek iyi bir fikir olabilir. Eski günlere olan özlemin yarın bayağı artıyor. Merkür yarın Balık burcundan gerileyerek ayrılıp Kova burcuna geçecek.

Astrolog Ceylin Çelebi

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