30 Mart Pazartesi burç yorumları! Haftanın ilk gününde burçları neler bekliyor?

30 Mart Pazartesi burç yorumları ilgi görüyor. Haftanın ilk günü dünyada hızla yayılan koronavirüs gündeminde günlük burç yorumları merak ediliyor. Aşk hayatından iş yaşamına kadar birçok şeyi etkileyen burç yorumlarında Ay’ın burçlara etkisi İnternette araştırılıyor.

Aşk hayatında beklentilerden iş hayatında kariyer hedeflerine kadar birçok şeyi burç yorumlarında okuyabilirsiniz. Başak burcunu yoğun bir gün, Akrep burcunu kararsız bir gün, Yengeç burcunu endişeli bir gün bekliyor. Astrolog Ceylin Çelebi tarafından kaleme alınan koç, boğa, ikizler, yengeç burcu, aslan, yay, başak, terazi, akrep, oğlak, kova ve balık burcu yorumlarına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇLAR



İkizler burcunda hareket eden Ay, kardeşlerin ile olan iletişimini arttırıyor. Ancak sabah gergin olabilir, yanlış anlaşılmadan ötürü kaynaklanabilecek bir hassasiyet içerisinde olabilirsin.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞALAR



Parasal konular senin için ön planda. Bankalarla görülebilir, bazı aklına takılan konularda bilgi toplamak isteyebilirsin. Kararsızlıkların var.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER



Ay tüm gün senin burcunda hareket ediyor. Sabah erken saatlerde iletişime dikkat etmelisin. Kararsız konuşmaların karşı tarafı sinirlendirebilir. Buna dikkat etmelisin.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇLER



Kendi başına kalmak ve merak ettiğin şeyleri okumak, dinlemek, kafandaki sorulara cevap aramak adına güzel bir zaman dilimindesin. Akşam saatlerine doğru endişeli olacağın durumlar söz konusu olabilir.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLANLAR



Projelerin ile ilgili iş arkadaşların ile bir araya gelip görülebilirsiniz. Bilhassa sabah saatlerinde karar vermekte zorlanacağın durumlar söz konusu olabilir. Bu gibi durumları yarına ertelemen iyi olacaktır.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAKLAR



Kariyerinle ilgili insanlar ile yoğun bir iletişim içerisinde olacaksın. Kendin adına veya bir yakının adına harekete geçebilirsin. Akşam ise iş süreçlerinle alâkalı bazı konularda endişelerin artabilir.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİLER



Duygularının çok fazla değişken olacağı 30 Mart Pazartesi günü etrafındaki insanlara karşı aşırı alıngan davranabilirsin. Bir konuda kendini güvende hissetmiyor ve seni huzursuzlandırıyor olabilir.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREPLER



Sorunları aşırı büyütebilir, hiç istemediğin bir boyuta getirebilirsin. Kararsız kalacağın durumlar söz konusu olabilir. Karşındaki kişiye güvenmekte zorlanabilirsin. Akşam unutkanlıklara dikkat etmelisin.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAYLAR



Karşıt burcun olan İkizlerde hareket eden Ay huzursuz bir ruh hali içerisinde olmana sebep olabilir. Karşılıklı ilişkilerinde gerginlikler var. Birtakım dedikodular kulağına çalınabilir. İtibar etmemelisin.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAKLAR



Ay'ın İkizler burcunda olması ve plansız hareket ediyor olman seni sabah huzursuz kılabilir. Zira sen planlı hareket etmekten hoşlanan birisin. Ancak bugün şartlar seni aklına koyduklarını yapmaktan alıkoyabilir.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVALAR



Keyif alacağın şeylerle uğraşmak, zekâ oyunları oynamak isteyebilirsin. Çocuklarınla olan iletişimine dikkat etmelisin. Mars gezegeni bugün akşam Kova burcuna geçiş yapacak. Daha enerjik ve sabırsız enerjiler seni sarabilir.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR



Ailenle olan ilişkilerinde bugün yanlış anlamalar olabilir. Gereksiz dedikodular ailecek sizi tavır almak zorunda bırakabilir. Akşam saatlerine hayal kırıklıklarına karşı kendini güvende tutmalı herkese kolayca itibar etmemelisin.

Astrolog Ceylin Çelebi

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